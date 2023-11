iPhone SE 4: dit weten we al over de volgende goedkope iPhone

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de iPhone SE, die naar verluidt lijkt op de iPhone 14. Dit weten we al over de volgende iPhone SE!

‘iPhone SE 4 lijkt op de iPhone 14’

De iPhone SE is een goedkopere uitvoering van de iPhone, met veel functies die we ook bij de standaard iPhone terugzien. Toch heeft de iPhone SE 2022 een verouderd design, want de telefoon heeft nog een home-button met Touch ID. Volgens nieuwe geruchten komt daar verandering in bij de volgende iPhone SE, want de telefoon krijgt dan eindelijk Face ID.

De homeknop met Touch ID wordt dus overbodig, waardoor het ontwerp van het toestel flink wordt aangepast bij de iPhone SE 4. De telefoon lijkt naar verluidt op de iPhone 14, met een iets aangepast ontwerp. De iPhone SE 4 heeft volgens geruchten dezelfde behuizing als de 6,1-inch iPhone 14, maar dan met één camera in plaats van twee lenzen. En die camera is vermoedelijk veel beter dan bij de iPhone SE 2022.

Verbeterde camera én nieuwe actieknop

De iPhone SE 4 blijft dus beperkt tot één cameralens aan de achterzijde van het toestel, maar dat wordt naar verluidt wel een 48-megapixelcamera. Een flinke verbetering, want de iPhone SE 2022 heeft nog een 12-megapixelcamera. Dezelfde 48 MP-lens zien we nu terug in de iPhone 15-reeks en bij de iPhone 14 Pro (Max).

Een ander opvallend gerucht voorspelt dat de actieknop ook naar de iPhone SE 4 komt. Apple introduceerde de actieknop dit jaar bij de iPhone 15 Pro (Max), je bepaalt dan zelf welke functie er wordt geactiveerd als je de knop indrukt. Het is de verwachting dat de gehele iPhone 16-reeks volgend jaar ook een actieknop krijgt. De iPhone SE 4 blijft naar verluidt niet achter en krijgt de nieuwe knop dus ook.

Release van iPhone SE 4 nog onduidelijk

Het is nog niet duidelijk wanneer de volgende iPhone SE verschijnt. Eerder gaf de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo al aan dat Apple de ontwikkeling van de iPhone SE 4 had uitgesteld. Het is daarom de verwachting dat de telefoon pas in 2024 of 2025 op de markt verschijnt. Hierdoor is het wel zeker dat de iPhone SE 4 ook een usb-c-aansluiting krijgt, om te voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving.

We moeten dus nog even wachten op de volgende iPhone SE, want het toestel verschijnt mogelijk pas na de release van de iPhone 16. Het is de verwachting dat 2024 een belangrijk jaar wordt voor Apple, met de release van de Apple Vision Pro, de iPhone 16 én nieuwe iPads. Lees hier welke iPads we volgend jaar verwachten, want het is goed mogelijk dat er volgend jaar maar liefst vier nieuwe iPads verschijnen!

