Volgende iPhone komt al snel (én krijgt twee wijzigingen in het ontwerp)

De volgende iPhone komt sneller dan je denkt en krijgt volgens geruchten twee veranderingen in het ontwerp. Dit kun je verwachten!

iPhone 17e

Er komt weer een nieuwe iPhone aan! Het is inmiddels even geleden dat Apple de iPhone 17, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max heeft aangekondigd. Toch is de line-up van de iPhone 17-serie nog niet compleet, want de iPhone 17e volgt in 2026. Dit is de opvolger van de iPhone 16e en wordt de voordeligere uitvoering van de iPhone 17. Volgens geruchten werkt Apple aan twee belangrijke veranderingen in het ontwerp van de volgende iPhone.

Het belangrijkste verschil tussen de iPhone 17e en de iPhone 17 wordt de beginprijs. De iPhone 16e krijg je op dit moment al voor slechts € 569,-, bij de iPhone 17e verwachten we een soortgelijke prijs. Dat is een groot verschil met de iPhone 17, die je nu voor € 968,- haalt. Voor deze goedkopere prijs mis je wel een aantal functies, zo heeft de iPhone 16e nog een verouderd design met een notch in plaats van een Dynamic Island. Daar komt bij de iPhone 17e verandering in, want die uitvoering krijgt naar verluidt wél een modern ontwerp.

iPhone 16e.

iPhone met modern ontwerp

Volgens geruchten krijgt de iPhone 17e een Dynamic Island, waardoor het bedrijf dus definitief afscheid neemt van de notch. De reguliere iPhones worden al sinds de iPhone 15 voorzien van het Dynamic Island, waarin je bepaalde informatie ziet. Zo worden timers weergegeven en zie je welk nummer er wordt afgespeeld op je iPhone. Met één druk op het Dynamic Island open je de applicatie die op de achtergrond actief is. De iPhone 16e moet het zonder de feature doen, maar de iPhone 17e krijgt dus wel een Dynamic Island.

Dat is niet de enige verandering in het ontwerp van de volgende iPhone. Het is de verwachting dat de schermranden van de iPhone 17e dunner worden dan we op dit moment bij de iPhone 16e zien. Met de dunnere randen en het Dynamic Island lijkt de iPhone 17e op de reguliere iPhones. Het is nog onduidelijk of het scherm zelf ook groter wordt. Zo heeft de iPhone 17 een 6,3-inch scherm, terwijl dat bij de iPhone 16e nog een 6,1-inch display is.

Release van de iPhone 17e

De iPhone 17e krijgt dus opvallende wijzigingen in het ontwerp. Het is de verwachting dat Apple de iPhone 17e ook van een nieuwe processor voorziet. De iPhone 16e draait op de A18-chip, bij de iPhone 17e wordt dat hoogstwaarschijnlijk de A19-chip. Dezelfde processor zagen we al bij de iPhone 17. Mogelijk verbetert Apple ook de frontcamera van de iPhone 17e, zodat de telefoon net als de iPhone 17-serie een 18-megapixelcamera aan de voorzijde heeft.

We hoeven niet lang meer te wachten op de iPhone 17e, want het toestel verschijnt al in het eerste kwartaal van 2026. Apple kondigde de iPhone 16e dit jaar aan op woensdag 19 februari, bij de iPhone 17e wordt de release rond dezelfde periode verwacht. Nog even geduld dus, want de volgende iPhone met een aangepast ontwerp komt al over twee maanden. Wil je daar niks van missen? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!