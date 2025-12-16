Jouw volgende iPhone is mogelijk véél duurder (door dit onderdeel)

iPhones zijn al niet goedkoop, maar je volgende iPhone wordt waarschijnlijk nog duurder vanwege een belangrijk onderdeel dat in prijs stijgt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Je volgende iPhone is duurder door dit onderdeel

Het onderdeel dat de laatste tijd flink in prijs stijgt en er mogelijk voor zorgt dat jouw volgende iPhone of Mac duurder wordt, is het werkgeheugen. Dit werkgeheugen zorgt er met name voor dat je iPhone snel werkt en zeker niet traag is. Volgens bronnen kan de prijsstijging van het werkgeheugen er voor zorgen dat een smartphone ineens 50 euro duurder wordt en een laptop zelfs 100 euro duurder.

Kunstmatige Intelligentie

Werkgeheugen is met name in prijs gestegen door de grote vraag van datacenters. Die groeien enorm en hebben steeds meer werkgeheugen nodig voor Kunstmatige Intelligentie. De vraag is daar zo groot dat er tekorten ontstaan bij de productie van laptops en smartphones, met alle gevolgen van dien.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Drie keer zo duur

32 GB werkgeheugen kostte op 1 januari 2025 gemiddeld 111 euro. Die prijs is volgens de Pricewatch van Tweakers intussen gestegen naar 352 euro en het einde lijkt nog niet in zicht. Dit betekent dat laptops over een paar maanden vanwege dit onderdeel ook duurder worden. De exemplaren die nu in de winkels liggen, zijn in verhouding nog goedkoop. Dat komt doordat ze een paar maanden geleden zijn gebouwd met werkgeheugen dat toen nog niet zo duur was als nu.

Het betekent ook dat wanneer werkgeheugen ooit weer goedkoper wordt, het een paar maanden duurt voordat laptops en pc’s weer in prijs zakken. De verwachting is dat het nog minimaal een half jaar duurt voordat de prijs van werkgeheugen weer gaat zakken. Tel daar nog een aantal maanden bij op en je hebt een idee van wanneer iPhones en Macs mogelijk weer iets minder duur worden.

Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!