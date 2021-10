‘Volgende iPad Air krijgt toch geen oled-scherm’

Apple heeft zijn plannen om de volgende iPad Air een oled-scherm te geven geannuleerd. Dat stelt een bekende lekker. Het bedrijf is bezorgd over de kosten en de kwaliteit van het beoogde paneel.

De bekende Apple-analist Ming-Chi Kuo beweerde afgelopen maart dat de iPad Air volgend jaar een oled-scherm zou krijgen. Daar komt hij nu op terug, blijkt uit een document dat in handen is van MacRumors. Zowel de kosten als de kwaliteit van het display vallen volgens Kuo tegen.

We zullen nooit weten of Apple überhaupt van plan was om de iPad Air in 2022 te voorzien van een oled-scherm. Met een dergelijk display zou er voor veel mensen geen reden meer zijn om voor de duurdere iPad Pro te kiezen. De 11 inch-variant daarvan heeft nu nog een gewoon lcd-scherm.

Kuo denkt overigens nog steeds dat de 11 inch-iPad Pro volgend jaar overstapt naar mini-led. Dat lijkt een logische voorspelling. Het 12.9 inch-model heeft al een dergelijk display. Mini-led biedt een hoger contrast dan normale lcd-schermen. Ook de kleurweergave en zwarttinten zijn een stuk beter. Oled blijft op dat vlak echter superieur. Wel haalt mini-led een hogere helderheid en is het risico op inbranden een stuk kleiner.

Hoe gaat Apple de iPad Air dan upgraden?

Hoe gaat Apple de iPad Air dan upgraden, als de volgende versie niet beschikt over een oled-scherm? Waarschijnlijk krijgt de tablet in ieder geval een snellere processor. De huidige iPad Air draait op de A14-chip, terwijl de goedkopere iPad mini inmiddels een A15-processor aan boord heeft. Dat is dezelfde chip die in de iPhone 13 zit. Gevoelsmatig is dat natuurlijk erg vreemd.

Een andere mogelijkheid is dat de iPad Air een ProMotion-scherm krijgt. Een dergelijk display vinden we nu alleen in de Pro-modellen en zorgt ervoor dat alle pixels 120 keer per seconde worden ververst. Daardoor voelt het beeld veel soepeler aan.

