De volgende Apple Watch SE is zeer waarschijnlijk van plastic

Mark Gurman van Bloomberg bevestigt dat de Apple Watch SE van de volgende generatie wordt gemaakt van hard plastic. Dit moet je weten.

De volgende Apple Watch SE is van plastic

Gurman geeft in zijn ‘Power on‘ nieuwsbrief van deze week aan dat het steeds waarschijnlijker is dat de volgende generatie Apple Watch SE-modellen worden gemaakt van een hard plastic materiaal in plaats van aluminium. Het voordeel daarvan is dat kunststof de kosten laag houdt. En het is mogelijk aantrekkelijker voor ouders die op zoek zijn naar een betaalbare Apple Watch voor hun kinderen.

Apple heeft in juli een nieuwe website gelanceerd die ouders aanmoedigt om een Apple Watch voor hun kinderen aan te schaffen. De campagne ‘Apple Watch For Your Kids’ benadrukt de voordelen van een Apple Watch voor kinderen. Denk daarbij aan locatiebepaling, opties om ouders te bellen en het bijhouden van activiteiten. Volwassenen kunnen de horloges voor hun kinderen eenvoudig instellen met hun eigen iPhone. Verder is het eenvoudig om te voorkomen dat je kind de Apple Watch tijdens schooltijd gebruikt.

Andere kleuren

Met het gebruik van hard plastic is het ook mogelijk om de Apple Watch SE in een reeks leuke kleuren te produceren. Kleuren die met aluminium niet mogelijk zijn. Zo verkocht Apple ooit een plastic iPhone 5c en die was toen verkrijgbaar in levendige blauwe, gele, roze en groene kleuren.

Plastic zou de volgende Apple Watch SE ook beter onderscheiden van de standaard Apple Watch-modellen. De huidige Apple Watch SE is gewoon een aangepaste versie zonder de nieuwste functies. Het uiterlijk is niet wezenlijk anders.

De huidige Apple Watch SE-modellen worden momenteel verkocht voor een prijs vanaf ongeveer 240 euro. Door over te stappen op plastic kan Apple het apparaat goedkoper aanbieden en daardoor ook beter concurreren met bedrijven die goedkope slimme horloges aanbieden.

