Apple zit niet stil en brengt met regelmaat nieuwe producten uit. Maar wat is eigenlijk het volgende product waar Apple mee gaat komen?

Dit is het volgende product dat Apple (binnenkort) uitbrengt

We hebben onlangs al een paar releases van Apple gehad. Zo verscheen plotsklaps de nieuwe iPad 2025, iPad Air 2025, MacBook Air 2025 en meer. Maar wat is het volgende product dat Apple op de markt gaat brengen? Volgens meerdere bronnen kan dit heel goed de Airtag 2 worden.

Deze bronnen zeggen namelijk dat de AirTag 2 ergens in mei of juni van dit jaar zal verschijnen. Deze nieuwe AirTag gaat uiteraard ook een paar nieuwe functies krijgen. Volgens de geruchten staan er drie verbeteringen in de planning. Dat zijn:

Verbeterde afstand;

Nieuwe draadloze chip;

verbeterde privacy.

De originele AirTag is alweer zo’n vier jaar oud. De populaire tracker verscheen in het begin van 2021. Apple heeft bij de AirTag inmiddels verschillende verbeteringen toegevoegd, maar er is nog nooit een hardware-update geweest. Daar lijkt nu verandering in te komen.

Meer nieuwe producten in aantocht

Een ander nieuw product dat volgens de geruchten ook dit jaar gaat komen is een nieuwe versie van de HomePod. Deze volgende HomePad krijgt een soort iPad als beeldscherm. De nieuwe HomePod wordt daarom op internet al ‘HomePad’ genoemd.

De HomePad krijgt een 7-inch display met een camera aan de bovenkant, een ingebouwde oplaadbare batterij en het besturingssysteem homeOS. De focus zal liggen op video-apps zoals FaceTime, ondersteuning voor veel verschillende Apple-apps, een dashboard gebaseerd op de StandBy-modus van de iPhone, bediening van je smart home en ondersteuning voor Apple Intelligence. Deze HomePad wordt daarmee de perfecte woninghub.

Het is nu al mogelijk om de HomePod mini, Apple TV of een iPad nu al als een soort woninghub gebruiken (zie ook deze Apple Support-pagina). Je hebt zo’n woninghub nodig om je HomeKit- en Matter-accessoires te bedienen als je niet thuis bent. Je gebruikt hem ook om de bediening van je accessoires te delen met anderen en om je accessoires te automatiseren. Maar als Apple daadwerkelijk met een HomePad komt, zou een ‘echte’ woninghub natuurlijk een prachtige aanwinst zijn.