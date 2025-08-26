Volgende Apple-event komt sneller dan je denkt: zet deze datum in je agenda

Het volgende Apple-event komt eraan! Ben je benieuwd wat je kunt verwachten? Zet deze datum maar alvast in je agenda!

Update 26-08-2025: Apple heeft het ‘Awe Dropping’-evenement aangekondigd! Benieuwd wanneer de volgende iPhone komt? Op deze datum vindt het iPhone 17-event plaats!

Volgende Apple-event

Apple bereidt het volgende evenement voor! We hoeven vermoedelijk niet lang meer te wachten op het volgende Apple-event, want het is de verwachting dat die begin september plaatsvindt. Die maand kondigt Apple een reeks producten aan, waarvoor het bedrijf een speciaal evenement organiseert. Doorgaans vindt deze presentatie plaats in de tweede week van september.

De afgelopen jaren heeft Apple meermaals gekozen voor een evenement op de tweede dinsdag van september, waar 2024 een uitzondering was door de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat betekent dat we het volgende Apple-event waarschijnlijk op dinsdag 9 september 2025 kunnen verwachten. Zet die dag maar alvast in je agenda, want Apple presenteert dan naar verluidt véél nieuwe producten.

event

Dit kun je verwachten

Bij het volgende Apple-event staan naar verluidt veel aankondigingen op de planning. Het is zo goed als zeker dat we de nieuwe iPhones van 2025 zullen zien. Apple presenteert de nieuwe iPhones traditiegetrouw in september, dat is dat jaar vermoedelijk niet anders. Op 9 september presenteert Apple de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en de iPhone 17 Pro Max. Lees hier alles over de iPhone 17-serie:

Het volgende Apple-event staat zonder twijfel in het teken van de nieuwe iPhones, maar dit is hoogstwaarschijnlijk niet de enige belangrijke aankondiging. Er worden ook nieuwe Apple Watches verwacht, want Apple brengt dit jaar maar liefst drie modellen uit. Het is de verwachting dat de Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 2025 onthuld worden tijdens het evenement.

iphone 17-serie kleuren

Meer over het Apple-event

Naast de nieuwe iPhones en Apple Watches worden er binnenkort meer nieuwe producten van Apple verwacht. Zo wachten we al lang op de volgende Apple TV, AirTag 2, AirPods Pro 3 en de compleet nieuwe HomePad. Het volgende Apple-event is hét moment om nieuwe hardware aan te kondigen, waardoor we mogelijk ook één van deze toestellen zullen zien. Dat weten we over een aantal weken zeker. Apple kondigt het iPhone 17-event binnenkort aan, dat kan ieder moment gebeuren.

De presentatie van nieuwe iPhones en Apple Watches begint vrijwel altijd op hetzelfde tijdstip. De kans is daarom groot dat het volgende Apple-event op dinsdag 9 september 2025 om 19.00 uur (Nederlandse tijd) van start gaat. Die avond onthult Apple welke verbeteringen naar de iPhone 17-serie en Apple Watches van 2025 komen. Een week later verschijnen alle nieuwe producten in de winkels. Wil je geen enkele aankondiging missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!

