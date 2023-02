Vanaf nu ook voetbal bij Apple TV+: deze competitie kun je zien

Apple heeft zijn zinnen gezet op de uitzendrechten van voetbalcompetities. Vanaf vandaag is de eerste voetbalcontent te zien bij Apple TV+, de streamingdienst van de tech-gigant.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Voetbal bij Apple TV+

Onlangs kocht Apple de rechten voor de MLS, de voetbalcompetitie uit de Verenigde Staten. De overeenkomst heeft een duur van maar liefst tien jaar. Het seizoen start op 25 februari. Alle wedstrijden zijn live bij Apple TV+ te bekijken.

In Nederland zal de MLS weinig fans hebben, maar het is interessant om te zien dat de streamingdienst van Apple zich nu ook toelegt op sport. Het is voor het eerst dat Apple geld investeert in live sportrechten. Voor Apple zijn de sportrechten interessant om beter te concurreren met streamingdiensten zoals Netflix, Disney+ en Amazon Prime.

Om in de stemming te komen heeft Apple een enorme rits aan MLS-videocontent klaargezet. Je bekijkt spelersprofielen, de hoogtepunten van het seizoen 2022, volledige herhalingen van topwedstrijden, spectaculaire dronebeelden van stadions en meer. Kijken kan door de Apple TV-app te openen en op ‘Season Pass’ te tikken.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Prijs MLS Season Pass

Gratis zijn de live-wedstrijden niet: ook niet met een standaard Apple TV+-abonnement. Een abonnement op de voetbalcompetitie kost €14,99 per maand, of €99 per seizoen. Heb je Apple TV+ (€6,99 per maand), dan krijg je een bescheiden korting. Voor een zogeheten Season Pass betaal je dan €12,99 per maand extra, of €79 per seizoen.

Wel geeft Apple aan in de eerste maand sommige wedstrijden gratis beschikbaar te stellen. Gedurende het seizoen zullen er vaker gratis wedstrijden worden toegevoegd. Het bekijken kan via de Apple TV-app. Die vind je op al je Apple-apparaten, zoals je iPhone en Apple TV. Ook bij veel smart tv’s is de app aanwezig, net als consoles.

Eerder waren er geruchten dat Apple interesse heeft om de uitzendrechten voor de Nederlandse Eredivisie te kopen.