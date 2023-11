Vodafone OneNumber: eSIM-ondersteuning voor je Apple Watch

Vodafone biedt met OneNumber eSIM-ondersteuning voor je Apple Cellular Watch, zodat je die kunt koppelen aan je iPhone en zo op beide toestellen hetzelfde nummer gebruikt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vodafone OneNumber

Met OneNumber kun je je mobiele nummer aan je Apple Watch verbinden. De eSIM laat je iPhone en Apple Watch data en belminuten gebruiken van hetzelfde abonnement. Zodoende ben je zowel op je iPhone als op je Apple Watch altijd en overal bereikbaar. Je kunt je iPhone dan eindelijk écht thuis laten liggen!

Vodafone OneNumber ondersteunt de Cellular-versies van de Apple-smartwatches vanaf series 4 met minimaal WatchOS 10.1. Vodafone zelf verkoopt momenteel drie versies van de Apple Watch, waaronder ook de nieuwe Apple Watch Series 9.

Altijd en overal bereikbaar

Robin Kroes, Executive Director Consumentenmarkt bij VodafoneZiggo zegt over Vodafone OneNumber: `We zijn ontzettend blij met de introductie van eSIM-ondersteuning voor smartwatches. We zijn vastberaden om onze klanten de beste digitale oplossingen te bieden die passen bij hun behoeften. Met Vodafone OneNumber geven we klanten de vrijheid om overal verbonden te zijn.’

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vodafone OneNumber is nu tijdelijk de eerste drie maanden gratis. Daarna betaal je er vijf euro per maand voor. Heb je al een Apple Watch Cellular, dan sluit je eenvoudig een abonnement af via de Watch-app op je iPhone. OneNumber wordt vervolgens direct op je Apple Watch Cellular geactiveerd.

Wil je gebruik maken van Vodafone OneNumber, maar heb je nog geen Apple Watch die er geschikt voor is? Kijk dan eens naar de beste deals voor de Apple Watch Cellular Series 9.

Apple Watch Series 9 prijzen vergelijken Nieuw € 428,95 Bekijk beste prijs

Als je niet zoveel geld wilt uitgeven, dan kun je kiezen voor de cellular-versie van de Apple Watch SE 2022. Check hier onze beste deals voor de Apple Watch Cellular SE 2022.

Apple Watch SE 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 259,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 223,99 Bekijk beste prijs

Wil je juist het beste van het beste, dan ga je natuurlijk voor de Apple Watch Ultra 2. Die is standaard voorzien van mobiel internet. Bekijk hier de beste deals voor de Apple Watch Ultra 2.

Apple Watch Ultra 2 prijzen vergelijken Nieuw € 869,95 Bekijk beste prijs

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple nieuws? Meld je dan aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!