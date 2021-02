Vodafone schrapt meerdere Red-abonnementen en wijzigt prijzen

Met de start van de nieuwe maand heeft Vodafone meerdere Red-abonnementen volledig geschrapt of gewijzigd. We zetten alle veranderingen op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Vodafone schrapt Red Essential, Red Super en Start XL

Vodafone kondigt de abonnementswijzingen aan in een blogbericht. Hierin is te lezen dat de provider per direct stopt met de Start XL, Red Essential en Red Super-abonnementen.

Ook van andere abonnementen wijzigt de prijs, of krijg je juist minder of meer MB’s voor je geld. Alle wijzingen zijn als volgt:

Red Super: niet meer beschikbaar

niet meer beschikbaar Red Essential: niet meer beschikbaar

niet meer beschikbaar Start XL: niet meer beschikbaar

niet meer beschikbaar Start M: was 1GB voor 12,50 euro – wordt 1,5GB voor 13,50 euro

was 1GB voor 12,50 euro – wordt 1,5GB voor 13,50 euro Start L: was 2GB voor 15,50 euro – wordt 4GB voor 17,50 euro

was 2GB voor 15,50 euro – wordt 4GB voor 17,50 euro Red: was 20GB voor 31 euro – wordt 12,5GB voor 27,50 euro

was 20GB voor 31 euro – wordt 12,5GB voor 27,50 euro Red Unlimited: was onbeperkt voor 38 euro – wordt onbeperkt voor 35 euro

was onbeperkt voor 38 euro – wordt onbeperkt voor 35 euro Red Together: was 50gb voor 35 euro – wordt 50gb voor 32,50 euro

Dit verandert er voor huidige abonnees

Alle wijzigingen gaan per direct in, maar dat betekent ook dat er nog heel wat klanten zullen zijn die een abonnement hebben op een van de geschrapte bundels. Vodafone heeft in zijn blog uitgelegd wat er voor deze klanten verandert.

Red Super: Huidige Red Super-abonnees krijgen een mail om kosteloos over te stappen naar Red Unlimited.

Huidige Red Super-abonnees krijgen een mail om kosteloos over te stappen naar Red Unlimited. Red Essential: Voor Red Essential-abonnees verandert er niets. Zij kunnen hun huidige abonnement afmaken, maar deze alleen niet meer verlengen.

Voor Red Essential-abonnees verandert er niets. Zij kunnen hun huidige abonnement afmaken, maar deze alleen niet meer verlengen. Start XL: Start XL-abonnementen worden automatisch stopgezet en omgezet naar de nieuwe variant.

Extra korting voor Ziggo-klanten

Ben je naast een eigenaar van een Vodafone-abonnement ook een klant van Ziggo? Dan blijft de verdubbeling van je mobiele data voor een reduceert tarief van kracht. Het is de eerste keer in bijna een jaar dat de provider een wijziging in haar aanbod van abonnementen doorvoert.