Vodafone stelt vanaf vandaag 5G beschikbaar voor een deel van zijn gebruikers. Vanaf vanavond is het nieuwe, snellere netwerk beschikbaar in ruim de helft van Nederland.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vodafone stelt als eerste 5G beschikbaar

Vodafone is de eerste die 5G uitrolt. Vooralsnog zijn hier wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet je uiteraard klant zijn van Vodafone en een toestel hebben dat 5G-ondersteuning heeft. Aangezien 4G al behoorlijk snel werkt zul je bovendien niet heel veel verschil merken van het snellere 5G-netwerk.

Behalve Vodafone bereiden veel andere providers zich ook voor op de komst van 5G. Eerst werd verwacht dat providers pas in of na de zomer 5G zouden ondersteunen. De frequentiebanden voor het netwerk moesten nog worden geveild. Dit ging sneller dan verwacht: in juni wordt de eerste veiling afgerond. Vodafone gebruikt momenteel al een frequentieband waar ook 4G op werkt. Vanaf juli gaat de provider volledig landelijke 5G-ondersteuning bieden.



Vodafone 5G voorlopig maar ietsjes sneller

Het verschil met voorganger 4G blijft voorlopig minimaal. Als je vandaag overschakelt zul je 10 procent verschil moeten merken. Als het 5G-netwerk is afgerond wordt dit opgeschroefd, maar in de praktijk zal je nu dus voorlopig weinig verschil merken van de internetsnelheid.

Alleen als je een Red of Red Pro-abonnement hebt is een upgrade naar 5G-internet gratis. Wanneer dat niet het geval is betaal je 2 euro per maand extra. Ook zijn er vooralsnog geen iPhones met 5G-ondersteuning. Wel zijn er inmiddels een aantal Android-smartphones op de markt die 5G ondersteunen, van merken als Samsung en Oppo.

Apple en 5G

Toch is Apple naar verluidt ook druk bezig met het ontwikkelen van een toestel die 5G-ondersteuning biedt. In het najaar van 2020 zou het bedrijf namelijk met de iPhone 12 zijn eerste 5G-iPhone op de markt brengen. Volgens geruchten verschijnt dit toestel met sneller internet voor een meerprijs gelijktijdig met andere modellen.

Een ander gerucht stelt echter dat de release van de iPhone 12 met 5G vertraagd zal worden als gevolg van de coronacrisis. Ook is het mogelijk dat het bedrijf uit Cupertino ervoor kiest om alle iPhone 2020-telefoons zonder 5G uit te brengen in Nederland. Lees verder over het snellere netwerk op onze 5G-overzichtspagina.

Het laatste nieuws over 5G