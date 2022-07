Vliegtuigmodus in het vliegtuig? Grote onzin!

De vliegtuigmodus in het vliegtuig: we zetten het allemaal braaf aan op onze iPhone, maar dat heeft minder zin dan je denkt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vliegtuigmodus iPhone aan of uit

De zomerperiode is van start, en we gaan massaal op vakantie – en aan de drukte op Schiphol is dat te merken. Wanneer je dan éíndelijk je stoeltje in het vliegtuig hebt bereikt, zet je waarschijnlijk braaf de vliegtuigmodus aan op je iPhone … en raak je misschien in paniek als de persoon naast je dat niet doet. Maar dat hoeft eigenlijk helemaal niet!

Maar wacht: een smartphone kan met zijn wifi-, bluetooth- en 5G-antennes toch de instrumenten van een vliegtuig verstoren? Dat wordt veel gedacht (en het levert ook lichte irritaties op in de cockpit), maar dat blijkt niet de reden te zijn dat je gevraagd wordt om de vliegtuigmodus aan te zetten.

Waarom vliegtuigmodus aan?

De werkelijke reden voor het verzoek om je smartphone in de vliegtuigmodus te zetten, heeft te maken met de zendmasten op de grond. Je telefoon kan de masten niet bereiken op normale vlieghoogte, maar wel als je net opgestegen of geland bent.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als iedereen de telefoon aan heeft staan in het vliegtuig, dan moet een zendmast soms met honderden telefoons tegelijk verbinden – en vaak net zo snel weer de verbinding overzetten naar de volgende toren door de hoge snelheid van het vliegtuig. Dit zorgt voor te veel drukte op het netwerk, waardoor er storingen kunnen ontstaan. Die kans is wel klein, gezien je al snel op een hoogte zit waarbij de zendmasten ver buiten je bereik zijn.

Vliegtuigmodus iPhone bespaart batterij

De belangrijkste reden om de vliegtuigmodus wél aan te zetten, is wat ons betreft voor je eigen gewin. De batterij van je iPhone loopt namelijk een stuk sneller leeg als je dat niet doet, doordat je telefoon tijdens het vliegen constant naar een signaal zoekt en dat niet vindt. Wil je dus de hele vlucht genieten van een film, series of game, dan helpt de vliegtuigmodus hierbij.

Overigens, als bijsluiter: als de crew je vraagt om de vliegtuigmodus in te schakelen, dan moet je dat natuurlijk gewoon doen … maar uiteindelijk is de grootste winst daaruit dus voor jezelf!

Wil je op de hoogte blijven van de laatste reistips voor je iPhone? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief: