Bij deze vliegtuigmaatschappijen is het slim om een AirTag in je bagage te doen

Bij meer vliegtuigmaatschappijen wordt het nu extra slim om een AirTag in je bagage te stoppen. Kwijtgeraakte bagage wordt dan ook écht sneller teruggevonden.

Stop een AirTag in je bagage bij deze vliegtuigmaatschappijen

Stel je voor: je staat na een lange vlucht bij de bagageband en de ene na de andere koffer schuift voorbij. Maar niet die van jou. Paniek? Ja, best wel. Tenzij je een AirTag in je koffer hebt zitten.

Het mooie is dat je daarmee vrijwel altijd kunt zien waar je bagage is. Maar het is wel een beetje dom dat veel vliegtuigmaatschappijen daar meestal niets mee deden. Als je dan bij de balie kwam om te zeggen dat je bagage kwijt was en een AirTag hebt, haalden ze de schouders op en kon je een formuliertje invullen.

Gelukkig gaat dat veranderen bij een flink aantal vliegtuigmaatschappijen. Een hele reeks maatschappijen heeft namelijk aangegeven dat je nu de link van je AirTag met ze kunt delen, waaronder KLM.

AJet

Aer Lingus

Air Canada

Air France

Air India

Air New Zealand

American Airlines

Austrian Airlines

Breeze Airways

British Airways

Brussels Airlines

Cathay Pacific

China Airlines

Delta

Eurowings

Finnair

Iberia

JetBlue

KLM

Lufthansa

Porter Airlines

Qantas

Saudia

Singapore Airlines

SunExpress

SWISS

Turkish Airlines



United

Virgin Atlantic

Vueling

De optie om je AirtTag te delen zit sinds iOS 18.2 op je iPhone. Daarmee kan iedereen die de link heeft de locatie van jouw AirTag bekijken. Het delen blijft zeven dagen beschikbaar of stopt wanneer de AirTag weer bij jou is. Overigens werkt het met elk apparaat dat ondersteuning heeft voor Apple’s Zoek mijn.

Je vindt de optie om een AirTag te delen in Zoek mijn. Daar tik je op de AirTag en kies je voor ‘Deel Airtag’. Is het geen AirTag dan kies je voor ‘Deel object’. Vervolgens voeg je de persoon toe met wie je de locatie wilt delen.

