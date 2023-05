VLC-app krijgt update met CarPlay – maar mist deze essentiële functie

Apple’s VLC-app, een multimediaspeler, komt eindelijk naar CarPlay. Zo kan je straks gemakkelijk mediabestanden afspelen tijdens het rijden. Helaas moet VLC voor CarPlay het doen zonder deze essentiële functie.

Nieuwe versie van VLC beschikbaar in App Store

Er is een nieuwe versie van de VLC-app te downloaden in de App Store. De vernieuwde app ondersteunt nu eindelijk CarPlay, waardoor het veel gemakkelijker moet worden om mediabestanden af te spelen via Apple’s autosysteem.

VLC is een bekende app die met zo’n beetje elk mediabestand overweg kan. Het is beschikbaar voor bijna alle besturingssystemen en gaat nu dus ook je auto veroveren. Helaas zit er een belangrijke beperking in de CarPlay-versie van VLC.

Video’s afspelen kan helaas niet via CarPlay

Waar VLC dus bedoeld is om alle soorten mediabestanden af te spelen, blijft dit bij CarPlay beperkt tot audiobestanden. Op je iPhone en iPad kan je bijvoorbeeld wél video’s afspelen via de app, maar dit is in CarPlay niet toegestaan.

Dit is natuurlijk niet gek, want het kijken van video’s zorgt alleen maar voor afleiding tijdens het rijden. Om het besturen van een auto zo veilig mogelijk te laten gebeuren, heeft Apple er dus voor gekozen om enkel audiobestanden beschikbaar te stellen in VLC voor CarPlay. Op je iPhone, iPad en Mac blijft het wel mogelijk om video’s te bekijken.

Meer verbeterde functies in VLC

In de nieuwe versie van VLC zijn daarnaast een aantal functies verbeterd. Zo is het algoritme bij het willekeurig afspelen van bestanden verfijnd en is de mediabibliotheek beter te sorteren. Bovendien ondersteunt VLC nu Handoff, waardoor het veel gemakkelijker is om met de app te wisselen van je iPhone naar je iPad.

VLC is gratis te installeren in de App Store en is een gemakkelijke manier om bijvoorbeeld video’s te streamen via Chromecast. Nu is de app dus ook geschikt om podcasts te luisteren via CarPlay of om andere audiobestanden in de auto te luisteren. Weet je niet zeker of jouw auto CarPlay ondersteunt? Check dan dit overzicht met alle automerken die CarPlay bieden.