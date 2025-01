Vlaggenschepen vergeleken: iPhone 16 Pro Max vs OnePlus 13

De OnePlus 13 en de iPhone 16 Pro Max zijn allebei toptoestellen. Lees hoe de smartphones het er vanaf brengen in een directe vergelijking!

iPhone 16 Pro Max vs OnePlus 13

iPhone 16 Pro Max vs OnePlus 13

OnePlus heeft onlangs zijn nieuwste vlaggenschip uitgebracht, de OnePlus 13. Dat is een zonder meer razendsnelle smartphone met een prachtig scherm, uitstekende camera’s en een indrukwekkende batterijduur. En dat voor een prijs van 1000 euro, bijna 350 euro lager dan die van de iPhone 16 Pro Max.

Behuizing en scherm

Beide toestellen zijn nagenoeg even groot. De iPhone 16 Pro Max meet 163 x 77,6 x 8,3 mm, bij de OnePlus 13 is dat 162,9 x 76,5 x 8,9 mm. En ook qua gewicht zit er niet zoveel verschil in (respectievelijk 227 en 210 gram). De behuizing van de OnePlus 13 is gemaakt van glas en aluminium, dat van de iPhone 16 Pro Max van glas en titanium. De zijkanten van de OnePlus zijn glanzend en daardoor gevoeliger voor vingerafdrukken. Mede daardoor vinden we ze wat minder mooi dan die van de iPhone.

De OnePlus 13 heeft een modern ontwerp en een scherm met afgeronde randen. Hierdoor lijkt het nog altijd een beetje alsof het scherm er bovenop ligt. Met 6,82 inch is het scherm een fractie kleiner dan dat van de iPhone 16 Pro Max (6,9 inch). Daarentegen heeft het scherm van de OnePlus met 1440 x 3168 pixels een hogere resolutie dan dat van de iPhone (1320 x 2868 pixels). Bovendien heeft het scherm van de OnePlus een hogere maximale helderheid.

Processor en geheugen

De iPhone 16 Pro Max draait op de razendsnelle Apple A18 Pro, de OnePlus heeft een Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite. Dat zegt nog niet zoveel. Het wordt iets duidelijker als we de cpu’s benoemen. De iPhone heeft een Hexa-core (2x 4,05 GHz + 4x 2,42 GHz), de OnePlus een Octa-core (2x 4,32 GHz + 6x 3,53 GHz). Op papier lijkt de OnePlus dus sneller dan de iPhone. De Geekbench 6 Single benchmark laat echter iets anders zien: de OnePlus 13 scoort daar 2967, de iPhone 16 Pro Max 3331.

Bij beide toestellen heb je dezelfde opties qua opslagcapaciteit, namelijk 256 GB, 512 GB en 1 TB. Maar de OnePlus 13 biedt meer opties als het gaat om het werkgeheugen: 12 GB, 16 GB en zelfs 24 GB RAM. Bij de iPhone krijg je altijd 8 GB RAM. Toch wil ook dit in de praktijk niet zeggen dat de iPhone langzamer is dan de OnePlus. Apple weet namelijk altijd al meer uit werkgeheugen te halen dan andere merken en dat is nu niet anders.

iPhone-camera’s zijn toch beter

De OnePlus 13 heeft drie camera’s op de achterkant, te weten:

Een 50 MP hoofdcamera met een diafragma van f/1.6 en optische beeldstabilisatie.

Een 50 MP ultragroothoeklens met een diafragma van f/2.0 en een beeldhoek van 120 graden.

Een 50 MP periscooplens met een diafragma van f/2.6 en een 3x optische zoom.

Het toestel kan video’s opnemen in 8K tot 30 fps en in 4K tot 60 fps, wat zorgt voor scherpe en gedetailleerde beelden.

De iPhone 16 Pro Max heeft de volgende drie camera’s op de achterkant:

Een 48 MP hoofdcamera met een diafragma van f/1.78 en optische beeldstabilisatie met sensorverschuiving.

Een 48 MP ultragroothoeklens met een diafragma van f/2.2 en een beeldhoek van 120 graden.

Een 12 MP telelens met een diafragma van f/2.8 en een 5x optische zoom.

De iPhone 16 Pro Max neemt video op in 4K tot 120 fps. Daarnaast zorgen geavanceerde fotografiemogelijkheden zoals Photonic Engine en Deep Fusion voor een verbeterde beeldkwaliteit.

Ook hier lijkt de OnePlus 13 het op papier te winnen van de iPhone 16 Pro Max. Maar cijfers zeggen niet alles en in de praktijk zijn de verschillen minder groot. Zo levert de hoofdcamera van de OnePlus 13 weliswaar een helderder, scherper beeld dan die van de iPhone, maar de donkere tint van de iPhone-camera is weer beter voor meer contrast in de schaduwen. Ook lijkt de OnePlus wat meer een hdr-effect toe te voegen en zijn de foto’s van de iPhone net iets realistischer. Wat je mooier vindt, is natuurlijk heel persoonlijk. Verder presteert de nachtmodus van de OnePlus 13 net iets minder goed dan die van de iPhone 16 Pro Max.

Batterij van de OnePlus houdt het langer vol

De iPhone 16 Pro Max heeft een batterij met een capaciteit van 4685 mAh, die van de OnePlus 13 heeft een capaciteit van 6000 mAh. Dat laatste komt vooral doordat de OnePlus een Si/C-batterij heeft en die heeft een hogere opslagcapaciteit dan een Li-Ion batterij zoals in de iPhone zit.

Ook hier geldt dat Apple over het algemeen meer uit de batterij weet te halen dan andere merken. Maar de OnePlus 13 houdt het dankzij het nieuwe type batterij in een benchmark toch langer vol dan de iPhone 16 Pro Max (17 uur en 38 minuten t.o.v. 19 uur en 45 minuten). Wanneer Apple dit type batterij ook gaat gebruiken in een iPhone, verwachten we een flinke sprong voorwaarts in de batterijduur.

Conclusie: iPhone 16 Pro Max vs OnePlus 13

De OnePlus 13 is zonder meer een fantastische smartphone die in verhouding ook nog redelijk betaalbaar is. In een directe vergelijking lijkt de OnePlus op papier direct de winnaar, maar in de praktijk gaat dit niet helemaal op. Zo maakt de iPhone objectief gezien betere foto’s (wat niet wil zeggen dat je ze ook mooier vindt). Qua snelheid zijn beide toestellen zeker aan elkaar gewaagd, maar bij de iPhone krijg je wel twee jaar langer software-ondersteuning (7 jaar t.o.v. 5). Alleen de batterijduur van de OnePlus wint het van de iPhone. En de lagere prijs kan natuurlijk een reden zijn om voor de OnePlus te kiezen.

Als je toch liever een iPhone 16 Pro Max hebt, kijk dan zeker eens naar de deals hieronder. Zo weet je zeker dat je niet teveel betaalt!