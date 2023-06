Vision Pro: zo probeer je visionOS nu al gratis op je Mac

Apple heeft de Vision Pro aangekondigd en met deze app kunnen we nu eindelijk aan de slag met visionOS. Zo werkt het nieuwe besturingssysteem!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple onthult Vision Pro

Apple heeft met de Vision Pro de eerste VR-bril van het bedrijf onthuld. De ruimtelijke computer is met twee 4K micro-led-schermen, een M2- én R1-chip en twaalf camera’s een enorm geavanceerde headset. Dat is ook wel te zien aan het prijskaartje: de startprijs is namelijk 3499 dollar.

Lees ook: Apple werkt al aan goedkopere Vision Pro – dit is wanneer hij verschijnt

Bij de lancering van een compleet nieuw apparaat hoort natuurlijk ook een nieuw besturingssysteem. Voor de Vision Pro heeft Apple visionOS geïntroduceerd, dit is het systeem waar de headset op draait. De bril verschijnt pas in 2024, waardoor het nog wel even duurt voordat we met de Vision Pro aan de slag kunnen. Gelukkig geeft een programma op de Mac nu ons een eerste voorproefje van visionOS.

Alle applicaties in visionOS.

Zo ziet visionOS eruit

Nu Apple de eerste testversie van visionOS heeft uitgebracht, hebben we een beter idee van hoe het nieuwe besturingssysteem precies werkt. Zodra je de Vision Pro draagt, blijf je jouw omgeving gewoon zien. De apps zweven dan als het ware voor je in de ruimte.

Je hebt zelf de keuze of je de realistische omgeving ziet, of dat je kiest voor één van Apple’s achtergronden. Zo is het ook mogelijk om bijvoorbeeld in een museum of op de maan te staan. Met de Digital Crown, die we natuurlijk al kennen van de Apple Watch, wissel je vervolgens tussen Virtual Reality en Augmented Reality.

Safari in visionOS.

Het gebruiken van apps als Safari zal – zeker in het begin – even wennen zijn. De vensters kunnen nu namelijk op iedere plek in de ruimte geplaatst worden. Zo open je dus zoveel pagina’s als je wilt en zet je ze naast elkaar. Je kunt dan meerdere schermen tegelijk bekijken – een extra monitor is dus niet meer nodig. Een toffe functie hierbij is dat je zelf bepaalt hoe groot het scherm is. Zo kijk je straks YouTube-video’s in bioscoopformaat!

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het typen met de bril gaat via stembediening, met het digitale toetsenbord of gewoon met het Magic Keyboard. Naast het uitvoeren van gebaren wordt de Vision Pro ook bestuurd met je ogen. De bril herkent de plek waar je naar kijkt, zo open je straks een applicatie in visionOS door er simpelweg naar te kijken. Dit is in de testversie van visionOS natuurlijk nog niet uit te proberen, maar de eerste internationale reacties over de nauwkeurigheid van het systeem waren erg positief.

Het standaard menu in visionOS.

Terugkeren naar het beginscherm van visionOS is eveneens simpel, want er is altijd een subtiel symbool in beeld waarmee je het standaard menu van de headset opent. Dit symbool staat altijd op dezelfde plek, dus je hoeft er niet naar te zoeken. Vanuit het standaard menu is het mogelijk om apps te openen of om naar het bedieningspaneel van de Vision Pro te gaan. Het bedieningspaneel ziet er vrijwel hetzelfde uit als dat van de iPhone, iPad en Mac.

Het bedieningspaneel in visionOS.

Zo zet je visionOS op je Mac

Ben je benieuwd naar de Vision Pro met visionOS en wil je het nieuwe besturingssysteem zelf proberen? Het is nu voor iedereen mogelijk om de eerste testversie van visionOS te installeren. Je moet daarvoor wel een speciaal ontwikkelaarsaccount aanmaken bij Apple. De testversie van visionOS is gratis te gebruiken, je hoeft het bedrag van 99 euro dus niet te betalen bij het aanmaken van je account.

Lees ook: Apple Vision Pro: de belangrijkste feiten (die je nog niet wist)

Om visionOS op je Mac te installeren moet je macOS Ventura 13.4 of nieuwer gedownload hebben. Kies vervolgens voor Xcode 15 beta 2 op de ontwikkelaarssite van Apple om alle benodigde bestanden op je Mac te zetten. Zodra alle data is gedownload, kan je aan de slag met visionOS. Let wel op dat het om een testversie gaat, dus nog niet alle functies zijn beschikbaar en er kunnen bugs in zitten.

Kaarten in visionOS.

Apple’s eerste headset verschijnt nog lang niet

De Vision Pro is nu al aangekondigd en we kunnen al aan de slag met visionOS, maar voorlopig moeten we nog wel even wachten op de officiële release van de bril. De headset verschijnt namelijk pas in 2024. Apple noemt begin volgend jaar als releasedatum en dat betekent dat we Apple Reality waarschijnlijk ook rond deze datum kunnen verwachten.

Apple’s eerste VR-bril wordt eerst uitgebracht in de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend of en wanneer de Vision Pro daarna naar Nederland komt. Daar komt voor 2024 wel meer duidelijkheid over.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Apple Vision Pro, alle nieuwe iPhones, iOS 17 en meer? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!