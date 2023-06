Apple Vision Pro releasedatum: wanneer komt hij naar Nederland?

Apple heeft eindelijk zijn langverwachte VR/AR-headset, de Apple Vision Pro onthuld. Maar wanneer verschijnt dit ‘spatial computing system’ (Apple’s woorden) nou echt? Wij doen een gok voor de Apple Vision Pro releasedatum.

Dit is de Apple Vision Pro

Tijdens de WWDC23-keynote was het eindelijk zover. Voor het eerst in lange tijd kregen we aan het einde van de keynote een ‘One More Thing’ en Apple presenteerde vervolgens de Vision Pro. Volgens het bedrijf is het echter geen simpele VR/AR-bril, maar een zogeheten ‘spatial computing system’, inclusief besturingssysteem visionOS. En dat is wel toepasselijk. Want op de Vision Pro kun je in feite alles wat ook op de iPhone, iPad of Mac kan. Daarbij kun je denken aan foto’s bekijken, films streamen, teksten typen of ouderwets met vensters bestanden slepen.

Het lijkt dus een baanbrekend nieuw apparaat te worden, maar we moeten nog even geduld hebben. De Vision Pro is namelijk nog niet direct beschikbaar, maar verschijnt pas over een tijdje. Maar wanneer precies dan?

Verschijningsdatum Apple Vision Pro

Eerst nog even het slechte nieuws. Apple heeft het dan wel over een verschijningsdatum voor de Vision Pro, maar dat geldt alleen voor de VS. In Nederland moeten we nog langer op de bril wachten, waarover later meer.

Tijdens zijn presentatie had Apple het over een release ‘aan het begin van 2024’. Een vrij rekbaar begrip dus. Maar kijkend naar afgelopen productlanceringen (de eerste Apple Watch bijvoorbeeld) weten we al heel goed wat dat in Apple’s termen betekent. Zo lanceert Apple vrijwel nooit nieuwe producten in de eerste twee maanden van het jaar, en zeker geen compleet nieuwe productcategorie die alle aandacht verdient. Blijven dus maart en eventueel nog april 2024.

Ook hier helpt een blik naar het verleden. Want Apple heeft dan weliswaar al producten in maart gelanceerd, maar dat is eerder de uitzondering dan de regel. De allereerste iPad verscheen bijvoorbeeld op 3 april 2010, de eerste Apple Watch op 24 april 2015. Deze releases zijn het meest vergelijkbaar met die van de Apple Vision Pro. Dus we houden het erop dat je uiterlijk op 30 april 2024 de eerste reviews van de Apple Vision Pro kunt verwachten. Of dat je hem zelf kunt halen, mits je een vliegticket naar de VS hebt.

En in Nederland dan?

Voor Nederland is het moeilijker om een voorspelling te doen wanneer de Vision Pro verschijnt. De Apple Watch verscheen tegelijkertijd in de VS en in Nederland, bij de eerste iPhone (29 juni 2007) zaten er echter één jaar en een hele productgeneratie tussen. Op de iPad moesten we in Nederland dan weer drie maanden wachten.

Tegelijkertijd gaat hem niet worden, dat heeft Apple al bevestigd. Of wij in Nederland bij de eerste groep van extra landen (meestal kort na de eerste release) zitten, is twijfelachtig. Meestal zijn dat alleen Canada, Frankrijk, Duitsland en het VK. Daarom concluderen wij dat Nederland bij de tweede groep landen gaat zitten. En die verwachten we bij iPhoned op z’n vroegst in september 2024, en uiterlijk in april 2025.

En in het allerergste geval slaan wij de eerste generatie gewoon over, en beginnen wij met de Apple Vision Pro 2. Dan zitten we wellicht in september 2025. Positieve noot van dat verhaal: wij zouden geen eerste-generatie Apple-product krijgen. Die worden meestal geteisterd door bugs én hebben vaak maar een korte software-ondersteuning.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Apple Vision Pro, evenals alle nieuwe iPhones, iOS 17 en meer? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.