Nog langer wachten: Apple stelt Vision Pro uit én halveert productie

Apple heeft de productie van de Vision Pro gehalveerd en de release van de headset wéér uitgesteld. Dit is waarom we nog langer moeten wachten op de bril.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vision Pro opnieuw uitgesteld

Na lang wachten heeft Apple vorige maand eindelijk de Vision Pro onthuld. De geruchten over Apple’s eerste headset gingen al jaren, maar door problemen met de productie werd de presentatie van de Vision Pro keer op keer uitgesteld. Daar kwam op de WWDC dus eindelijk verandering in, want Tim Cook stond er naar verluidt op dat de bril tijdens het evenement werd gepresenteerd.

Lees ook: 4 functies waarom jij de Vision Pro wilt hebben

Toch lijkt het er niet op dat Apple de technische problemen met de Vision Pro inmiddels heeft opgelost. The Financial Times meldt namelijk dat Apple de productie van de Vision Pro in 2024 heeft verlaagd, van één miljoen naar nog maar 400.000 headsets. Ook de release is weer uitgesteld, we kunnen de Vision Pro nu op zijn vroegst pas eind 2024 in Nederland verwachten. Wat is er aan de hand?

Productieproblemen bij Apple

Volgens het rapport van The Financial Times zijn productieproblemen bij Apple opnieuw de reden voor de vertraging. De ruimtelijke computer is met twee 4K micro-led-schermen, een M2- én R1-chip en twaalf camera’s een enorm geavanceerde headset. Al deze technische onderdelen zijn lastig om te maken en zorgen voor een tragere productie van de Vision Pro.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De onderdelen kosten veel tijd om gefabriceerd én correct ingesteld te worden. Zo moeten alle camera’s uitgebreid gekalibreerd worden en worden 4K micro-led-schermen op dit moment nog maar weinig geproduceerd. De productie van de Vision Pro kost daarom veel meer tijd, waardoor Apple minder grote aantallen kan produceren dan gepland. Dat leidt weer tot een latere releasedatum.

Vision Pro One ook uitgesteld

De productie van de Vision Pro gaat dus trager dan verwacht bij Apple. Achter de schermen werkt Apple al aan een goedkopere variant van de headset, die volgens geruchten de Vision Pro One gaat heten. Door de technische problemen met de Vision Pro schuift ook de release van het goedkopere model op. Deze stond oorspronkelijk gepland voor 2025, maar verschijnt (veel) later.

Lees ook: Vision Pro vervangt straks (het scherm van) je Mac – zo werkt dat

Ondanks de vertraagde productie van de Vision Pro kunnen ontwikkelaars wel al aan de slag met visionOS. Dit besturingssysteem is speciaal ontwikkeld voor de Vision Pro. Apple heeft inmiddels de eerste testversie van het nieuwe besturingssysteem uitgebracht voor de Mac. Ben je benieuwd naar de OS-versie? Lees dan hier hoe je visionOS installeert op jouw Mac(book)!

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Apple Vision Pro? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!