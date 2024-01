‘Apple Vision Pro komt eerder naar Nederland dan je denkt’

De Vision Pro verschijnt binnenkort in de Verenigde Staten, maar komt mogelijk toch eerder naar Nederland dan gedacht. Wanneer kunnen we de headset hier verwachten?

Apple Vision Pro release

We weten inmiddels wanneer de releasedatum is van de Vision Pro, want Apple brengt de headset vrijdag 2 februari uit in de Amerikaanse winkels. Apple verkoopt de headset voorlopig alleen in de Verenigde Staten, het is nog niet bekend wanneer de Vision Pro ook naar andere landen komt. Nieuwe geruchten geven nu iets meer duidelijkheid, die erop wijzen dat we de Vision Pro misschien al snel in Nederland zien.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo is Apple namelijk van plan om de Vision Pro nog voor de WWDC in het buitenland uit te brengen. Apple organiseert de WWDC ieder jaar in juni, dus dat betekent dat de headset nog voor de zomer naar andere landen komt. Wanneer kunnen we de Vision Pro in Nederland verwachten?

Naar deze landen komt de Vision Pro

Kuo heeft geen uitspraken gedaan over de landen waar de Vision Pro als eerste verschijnt. Volgens Mark Gurman, een andere betrouwbare Apple-kenner, volgen eerst landen als Canada, China en het Verenigd Koninkrijk. Daarna komt de headset naar Europa, maar dat is mogelijk dus al sneller dan eerst werd gedacht. De Vision Pro komt dan eerst naar grote landen als Frankrijk en Duitsland, Nederland en België volgen vermoedelijk later pas.

Volgens Kuo heeft Apple de Vision Pro om verschillende redenen nog niet uitgebracht in andere landen. Zo is de voorraad van de headset op dit moment te beperkt om de Vision Pro ook internationaal uit te brengen. Daarnaast wil Apple testen hoe het verkoopproces gaat in de Verenigde Staten, om er zeker van te zijn dat daar geen problemen bij ontstaan. Medewerkers van Apple Stores hebben daarom al verschillende trainingen gehad om de Vision Pro te verkopen.

Daarnaast heeft Apple naar verluidt meer tijd nodig om de software van de Vision Pro aan te passen, om te voldoen aan de wetgeving van verschillende landen. Het is in ieder geval goed nieuws dat Apple van plan is om de bril nog voor de WWDC internationaal uit te brengen. Dat betekent dat we de Vision Pro sneller in Nederland gaan zien dan verwacht, mogelijk toch nog dit jaar.

Eerder werd er namelijk nog gesproken van een release in 2025. Nu lijkt het er dus op dat we de Vision Pro dit jaar al in Europa kunnen verwachten. Het blijft nog even afwachten of de Vision Pro dan ook direct naar Nederland komt. We hoeven in ieder geval minder lang op de bril te wachten dan eerder werd voorspeld. Wil je meer weten over de Vision Pro? Lees dan hier meer over Apple’s eerste ruimtelijke computer!

