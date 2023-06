Vision Pro vervangt straks (het scherm van) je Mac – zo werkt dat

Een toffe functie van de Vision Pro is dat de VR-bril het scherm van je Mac kan overnemen. Zo werkt deze handige feature van de Apple Vision Pro.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple presenteert eindelijk de Vision Pro

We hebben er lang op moeten wachten, maar Apple presenteerde bij de WWDC 2023 eindelijk de Vision Pro. Apple’s eerste headset is enorm geavanceerd en neemt de taken van je Mac, iPhone én Apple TV over. De bril wordt door Apple daarom ook wel een ‘spatial computing system’, oftewel ‘ruimtelijke computer’ genoemd.

Lees ook: Typen met de Apple Vision Pro – zo ziet dat eruit (spoiler: bizar)

De Vision Pro vervangt dus in principe je Mac(Book), maar kan er ook mee samenwerken. Zo is de headset een uitgebreide toevoeging aan je kantoor, want de Vision Pro kan zelfs het scherm van je Mac overnemen. En dat is niet alles, de bril kan namelijk veel meer met het scherm dan op je Mac mogelijk is. Wij leggen je uit hoe deze handige feature van de Vision Pro werkt.

Vision Pro vervangt straks (scherm van) je Mac

De Vision Pro functioneert zelf al als een volwaardige, krachtige computer en heeft de Mac niet nodig. De bril heeft een M2- en een R1-chip. Daar heeft de bril genoeg denkvermogen om zware taken uit te voeren. Wil je jouw Mac(Book) toch blijven gebruiken? Dan heeft de Vision Pro een handige functie, de bril neemt namelijk het scherm van je MacBook over.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met de functie krijg je bij het dragen van de bril de mogelijkheid om het scherm van je MacBook in het groot weer te geven. Het display van je Mac zweeft dan als het ware in de ruimte. Je bepaalt zelf waar je het scherm plaatst en wat het formaat van het display is. Als je meerdere tabbladen open hebt staan kun je deze naast elkaar in de omgeving zetten Zo gaat multitasken straks een stuk makkelijker!

Apple Vision Pro is ontzettend duur

De Vision Pro is dus een ontzettend geavanceerde bril en dat is ook wel te zien aan het prijskaartje. De startprijs van Apple’s eerste headset is namelijk 3499 dollar, het is nog niet bekend hoeveel dat in euro’s zal zijn. De prijs lijkt hoog, maar de Vision Pro vervangt eigenlijk je Mac, iPhone én Apple TV. Tel je die prijzen bij elkaar op, dan wordt het bedrag van de Apple Vision Pro iets meer in perspectief geplaatst.

Lees ook: Apple Vision Pro: dit zijn de eerste gebruikerservaringen

We moeten overigens nog wel even wachten op de officiële release van de Vision Pro. De headset verschijnt namelijk pas in 2024. Apple noemt begin volgend jaar als releasedatum, waardoor we de Apple Reality waarschijnlijk rond deze datum verwachten. De bril wordt dan eerst uitgebracht in de Verenigde Staten. Het is nog niet bekend of en wanneer de Vision Pro daarna naar Nederland komt.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Apple Vision Pro, alle nieuwe iPhones, iOS 17 en meer? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!