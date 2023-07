Apple Vision Pro komt pas heel laat naar Europa (dit is waarom)

De Apple Vision Pro verschijnt begin 2024 al in de Verenigde Staten, maar in Europa moeten we nog veel langer wachten. Maar waarom eigenlijk?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Vision Pro pas veel later naar Europa

Apple heeft in juni de langverwachte Vision Pro gepresenteerd. De eerste headset van het bedrijf is met twee 4K micro-led-schermen, een M2- én R1-chip en twaalf camera’s enorm geavanceerd. Juist deze gecompliceerde technologie zorgde er eerder al voor dat Apple de productie van de bril meer dan halveerde. Nu blijkt dat we in Europa nóg langer op de Vision Pro moeten wachten.

Lees ook: Vision Pro vervangt straks (het scherm van) je Mac – zo werkt dat

Apple’s eerste headset verschijnt begin 2024 in de Verenigde Staten. De bril is dan te krijgen in zowel de fysieke als online winkels. Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman is Apple van plan om het toestel eind 2024 uit te brengen in Canada en het Verenigd Koninkrijk. Pas daarna komt de Vision Pro naar Europa, op zijn vroegst in begin 2025.

Vertraagde productie bij Apple

Dat de Vision Pro pas zo laat in Europa wordt uitgebracht, heeft te maken met verschillende factoren. De technische onderdelen van de bril zijn lastig om te fabriceren en zorgen voor een flinke vertraging in de productie van de Vision Pro. Het vertraagde productieproces heeft er weer voor gezorgd dat de headset wereldwijd later wordt gelanceerd.

Daar komt bij dat visionOS in Europa in veel meer talen beschikbaar moet zijn dan in bijvoorbeeld Engeland. Het vertalen heeft tijd nodig en visionOS is op dit moment nog niet te gebruiken in het Nederlands. Het is daarom de verwachting dat de Vision Pro eerst beschikbaar komt in Engelstalige landen zoals Australië. Volgens Gurman komt de bril daarna naar grote Europese landen, te beginnen met Frankrijk en Duitsland.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Afspraak maken voor Vision Pro

Door de beperkte beschikbaarheid van de Vision Pro krijgen Apple Stores in Europa waarschijnlijk maar één of twee testmodellen toegestuurd. Het kopen van de headset gaat volgens Gurman dan niet zomaar, je moet namelijk een afspraak maken om de Vision Pro op jou af te laten stellen. Dat is ook het moment om bij een optische afwijking door te geven welke sterkte de lenzen van de bril moeten krijgen.

Lees ook: 4 functies waarom jij de Vision Pro wilt hebben

Deze lenzen zijn overigens niet inbegrepen bij de aankoopprijs van de headset. Ze kosten naar verluidt tussen de 300 en de 600 dollar per paar, dat komt dus nog bovenop de aankoopprijs van maar liefst 3499 dollar. De lenzen worden na het opmeten gefabriceerd, waardoor je ook na de bestelling nog even moet wachten.

Meer over Apple’s eerste headset

De Apple Vision Pro is voorlopig dus nog niet beschikbaar in Europa. Het is nog niet bekend welke prijs de headset hier zal krijgen, in de Verenigde Staten is de startprijs in ieder geval 3499 dollar. In Europa ligt deze prijs hoogstwaarschijnlijk hoger, de bril zal dan zo’n 3999 euro gaan kosten. Apple werkt overigens al aan een goedkopere Vision Pro One, die zal dan wat minder functies zal krijgen.

Wil je meer weten over de Apple Vision Pro en de functies? Bekijk dan onze video op YouTube. Dan ben je helemaal op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Apple Vision Pro? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!