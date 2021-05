Virtual reality vs augmented reality: wat is het en wat zijn de verschillen?

Je hebt de termen virtual reality (VR) en augmented reality (AR) vast weleens voorbij zien komen. Maar wat betekenen ze eigenlijk? En wat is het verschil? Je leest het in onze virtual reality vs augmented reality-vergelijking!

Virtual reality vs augmented reality: dit zijn de verschillen

Apple werkt achter de schermen al jaren aan een slimme bril, die weleens Apple View of Apple Glass zou kunnen heten. Eigenlijk hebben we het over meerdere producten. Mogelijk brengt het bedrijf later dit jaar al een AR/VR-headset uit, waarmee je zowel virtual reality als augmented reality kunt beleven. Rond 2025 zou een meer traditionele bril volgen, die alleen geschikt is voor AR. In een nóg later stadium zou Apple volgens geruchten zelfs slimme contactlenzen uit willen brengen.

Allemaal leuk en aardig, maar wat hebben we daaraan? En wat is het verschil tussen VR en AR? Hoog tijd voor wat uitleg!

Virtual reality

De term virtual reality bestaat al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. Hij werd echter pas populair in de jaren 80 en 90. Een film als Johnny Mnemonic, die zich toevallig in 2021 afspeelt, liet zien wat er in de toekomst mogelijk zou worden met VR. Je stapt er kort gezegd mee in een andere wereld. De headsets die Keanu Reeves in deze film draagt, lijken qua uiterlijk behoorlijk op de apparaten die nu ook echt bestaan.

Headsets als de HTC Vive en de Oculus Quest sluiten je volledig af van de normale realiteit. De schermpjes in deze apparaten vullen je gezichtsveld met een game, film of andere virtueel universum. Het lijkt alsof je echt in de cockpit van een straaljager plaatsneemt en kunt ‘gewoon’ om je heen kijken.

Veel moderne VR-sets beschikken daarnaast over een zogenaamd motion tracking-systeem, dat vrij precies je bewegingen bijhoudt. Daardoor kun je ook daadwerkelijk rondlopen in de virtuele realiteit. De ruimte is nu vaak nog vrij beperkt, maar zal in de toekomst alleen maar groter worden.

Augmented reality

Een paar jaar geleden zag je regelmatig groepen kinderen achter onzichtbare beesten aanrennen. Dat waren de hoogtijdagen van de Pokémon Go-gekte. Door de camera van hun smartphone zien spelers de ‘normale’ wereld, maar op het scherm lijkt het alsof er virtuele wezens in rondlopen. De locatie van deze Pokémon verandert voortdurend. Als het een zeldzaam exemplaar betreft, moet je soms hard rennen om hem te ‘vangen’.

Augmented reality projecteert dus virtuele elementen op de normale werkelijkheid. In de toekomst zal Pokémon Go waarschijnlijk hopeloos ouderwets lijken. Het is natuurlijk veel fijner als je een AR-bril kunt dragen, die de Pokémon op ware grootte voor je ogen laat zweven. Dan hoef je niet meer op het kleine schermpje van je smartphone te turen.

De mogelijkheden van augmented reality gaan echter veel verder dan alleen het spelen van spelletjes. Als je in Londen bent, zou een AR-bril recensies kunnen tonen van het restaurantje waar je langsloopt. Doktoren kunnen röntgenfoto’s voor zich zien terwijl ze een patiënt opereren. En navigatie wordt veel makkelijker als je visuele informatie krijgt over de te volgen route.

Conclusie

De vergelijking virtual reality vs augmented reality is eigenlijk niet zo ingewikkeld. Met virtual reality stap je in een andere wereld. Met augmented reality voeg je digitale elementen toe aan de normále wereld. Virtual reality spreekt voor veel mensen waarschijnlijk meer tot de verbeelding. Toch zou augmented reality weleens van grotere betekenis kunnen zijn voor ons dagelijks leven. De praktische mogelijkheden van een AR-bril zijn bijna oneindig.

Als Apple inderdaad een gecombineerde AR/VR-headset op de markt brengt, krijgt hij waarschijnlijk transparante lenzen. Zo kun je er gewoon doorheen kijken als je met augmented reality bezig bent. Stap je over op VR, dan worden het projectieschermpjes. Zo’n headset is waarschijnlijk te lomp om (lang) mee over straat te lopen. Daarvoor moeten we dus wachten op de AR-bril. Die zal waarschijnlijk niet veel groter zijn dan een normaal montuur.

