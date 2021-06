Waarom virtual reality via smartphones is geflopt (en wat Apple kan leren)

Apple is niet de eerste smartphonemaker die in de vr-markt stapt. Vele anderen gingen het bedrijf voor, maar die vr-brillen zijn stuk voor stuk geflopt. Dit is waarom virtual reality via smartphones het niet is geworden.

Apple werkt aan een vr-bril. In het verleden hadden verschillende smartphonefabrikanten hetzelfde idee, maar deze brillen zijn stuk voor stuk geflopt. Wat is er gebeurd? En wat kan Apple daarvan leren?

Brillen voor virtual reality zijn ruwweg in twee categorieën te verdelen. Je hebt brillen met geïntegreerde schermen en lenzen, speciaal gemaakt om het beeld naar twee ogen te sturen. Sommige van deze brillen moet je via een kabel aan een computer verbinden, maar tegenwoordig zijn de meeste brillen draadloos. Alles wat je nodig hebt zit dus verwerkt in de bril zelf.

Daarnaast zijn er de vr-brillen voor smartphones. Deze brillen zijn eigenlijk niet veel meer dan een omhulsel met wat lenzen waar je jouw smartphone in schuift. Het grote voordeel daarvan is dat het heel goedkoop is om virtual reality te proberen als je al een goede smartphone hebt.

Van Cardboard naar Daydream

De ultieme goedkope oplossing was Google Cardboard. Dit was letterlijk een stuk karton die je zelf in elkaar moest vouwen, gecombineerd met een paar lenzen. Google Cardboard kan oprecht geen flop worden genoemd. Wereldwijd zijn er miljoenen stuks verspreid na de introductie in 2014.

Cardboard bleek een ideale manier om mensen met virtual reality te kennis te laten maken. Stop je telefoon in een kartonnetje en je kunt bijvoorbeeld beleven hoe het is om in een achtbaan te zitten.

Maar Cardboard was natuurlijk wel erg beperkt, zowel voor gebruikers als voor Google. Alleen simpele ervaringen waren met Cardboard te doen, zoals 360 graden-video’s kijken. Daarnaast begon dit als een experiment van Google en was er niet een plan uitgedacht om met dit platform geld te verdienen.

In 2016 bracht Google de opvolger op de markt: Daydream, een nieuw virtualrealityplatform met een focus op Google-diensten zoals YouTube. Met een controller konden games en andere ervaringen worden bestuurd. De Daydream View, Googles eigen bril voor dit platform, was verrassend comfortabel met een stoffen omhulsel. Bijna het compleet tegenovergestelde van het harde karton van Cardboard.

Problemen met deze dagdroom

Daydream was nog steeds relatief goedkoop, om mensen zo te introduceren in de wereld van virtual reality, maar het unieke selling point van Cardboard was weg. Een Daydream-bril is een bewuste aankoop om iets met virtual reality te doen, terwijl je Cardboard praktisch overal gratis of voor een paar euro kon krijgen. Was het toch niets? Dan gooide je het zo bij het oud papier.

Daydream ondersteunde daarnaast maar met een specifiek groepje toestellen, terwijl Cardboard met praktisch elk toestel werkte. Ook miste Daydream gewoonweg ervaringen. Google moet gedacht hebben: als wij de zachte bril leveren, komen de mensen wel. Dat was niet het geval.

Tegenover Variety vertelde een woordvoerder van Google: “In de loop van de tijd hebben we enkele duidelijke beperkingen opgemerkt die smartphone-vr ervan weerhouden om een oplossing voor de lange termijn te zijn. Met name mensen vragen om hun telefoon in een headset te doen en daardoor toegang te verliezen tot de apps die ze de hele dag door gebruiken.”

Het is twijfelachtig of dat de reden is waarom Daydream geen succes was. Zodra je een vr-bril op je hoofd zet zonder smartphone, kun je alsnog niet de apps op je telefoon gebruiken. Je hebt namelijk een enorme vr-bril voor je ogen.

Samsung en Oculus

Samsung pakte het slimmer aan. Dit bedrijf ging samenwerken met Oculus, dat al een bijzonder indrukwekkende vr-bril op de markt had gezet voor gamers. Peperduur en je had nog een sterke computer nodig, maar verder deed niemand dat. Samsung en Oculus kwamen samen met de Samsung Gear VR, een bril die geoptimaliseerd was voor je Samsung-smartphone.

Niet alleen gaf de Gear VR consumenten die meer wilde van vr, maar Cardboard te suf en Oculus te duur vonden, een middenweg. Maar bovenal was er door de samenwerking met Oculus een hoop te doen qua games, ervaringen en bovenal het kijken van 360 graden-video’s. Slim was ook dat de bril vaak gratis werd meegegeven bij een smartphone.

De eerste Gear VR kwam in 2014 uit. Daarna zijn er verschillende modellen op de markt gezet, steeds met ondersteuning voor de nieuwere Samsung-brillen en met extra opties zoals een controller.

Samsung is er in 2020 helemaal mee gestopt. Waarom? Dat is niet duidelijk, maar waarschijnlijk omdat de meeste mensen de bril toch niet bleven gebruiken. Waarschijnlijk ook omdat Oculus te druk was met zijn eigen project: de losse bril Oculus Go, met de smartphone-onderdelen die nodig zijn voor virtual reality al ingebouwd.

LG en HTC

Ook smartphonemaker LG probeerde het nog even. De LG G5 kwam uit met allerlei maffe accessoires. Eentje daarvan was een vr-bril: de LG 360 VR. Deze viel op, omdat je niet je LG-smartphone erin stopt, maar via een kabel aansluit.

Als je de bril echter niet gratis bij je smartphone kreeg, was er weinig reden om er eentje te kopen. De bril viel qua design erg tegen, omdat er teveel licht via de randen lekte. Daarnaast was er maar weinig te beleven qua ervaringen.

Smartphonemaker HTC pakte het helemaal anders aan. In plaats van een bril waar een HTC-smartphone in moest, besloot het bedrijf in 2016 de directe concurrentie aan te gaan met de dure brillen van Oculus. Het resultaat was de HTC Vive, een indrukwekkende machine.

HTC blijkt zich goed staande te kunnen houden, want het platform wordt nog steeds verder ontwikkeld. Komende mei wordt er weer een Vivecon gehouden waar mogelijk weer een compleet nieuwe bril wordt onthuld.

Apple: de kansen en gevaren

En nu komt Apple. De grootste uitdaging die het bedrijf voor de kiezen krijgt, is dat zijn bril moet opboksen tegen Oculus (dat inmiddels in handen is van Facebook). Apple heeft als grootste voordeel dat het niet Facebook is en je privacy dus in betere handen is.

Maar biedt Apple net als Oculus genoeg ervaringen waardoor gebruikers de bril willen en deze na een maand nog steeds willen opzetten? Het verleden heeft laten zien, dat enkel een leuke bril niet genoeg is.

