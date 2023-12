Deze creepy iPhone-foto ging viral: zie jij wat er aan de hand is?

Een iPhone-foto van een trouwjurk ging viral, maar waarom eigenlijk? Wij vertellen je wat er precies aan de hand is.

Deze creepy iPhone-foto ging viral

Misschien kun je de foto met de blauwe of gouden jurk nog herinneren die in 2015 viral ging op internet. Dit jaar is het weer zover, maar nu met een foto van een trouwjurk. Zie jij op de foto hieronder wat er mis is?

Als je goed kijkt zie je dat er in de reflectie iets niet klopt. In de reflectie rechts heeft Tessa Coates (degene die deze foto heeft gedeeld) de armen gesloten. Maar wanneer je naar de linkerreflectie kijkt, zie je dat haar armen gespreid zijn. Dat kan toch niet kloppen? Volgens Tessa is de foto niet bewerkt. Ze zegt ook dat het geen Panoramafoto is en geen live-photo. Vreemd?

Dit is er aan de hand met deze foto

YouTuber iPhonedo is er eens ingedoken en heeft kunnen achterhalen wat er precies aan de hand is. Hij had de foto nader bekeken en de metadata erbij gepakt. Hier was te zien dat de foto een resolutie had van 3028 x 3948.

De foto was geschoten met een iPhone 12. Die heeft als standaardresolutie 3024 x 4032. De viral foto heeft daarnaast ook niet de 4:3-verhouding die je normaal ziet bij een iPhone.

De foto had ook geen panorama-icoontje bij de informatie staan. Iets wat je wel ziet wanneer je een panoramafoto hebt gemaakt. Maar toch is het waarschijnlijk nog steeds een panoramafoto. Je ziet het icoontje namelijk alleen wanneer je een complete panoramafoto maakt.

Maar als je een panoramafoto gaat schieten, en dan vervolgens niet de hele foto maakt, slaat de iPhone wel het gedeelte op wat je hebt gemaakt. Je ziet dan alleen geen panoramatekentje bij de informatie van de foto staan.

Dat het dus een (soort van) panoramafoto is verklaart ook de verschillende poses van deze viral foto van de trouwjurk. Bij het maken van een panorama plakt je iPhone verschillende foto’s aan elkaar, ook al zijn de poses verschillend. Waarschijnlijk is bij het maken van de foto de iPhone (al dan niet) per ongeluk in de panoramastand gezet. En heeft de dame in de trouwjurk bewogen tijdens het maken van de foto.

