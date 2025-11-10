Er komen vijf nieuwe satellietfuncties aan voor je iPhone: dit zijn ze

Apple werkt momenteel aan vijf nieuwe satellietfuncties voor de iPhone – we vertellen je welke het zijn en wat je ervan kunt verwachten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

5 satellietfuncties voor je iPhone

Het gerucht dat Apple aan 5 nieuwe satellietfuncties voor de iPhone werkt, is afkomstig van Mark Gurman van Bloomberg. Hij schrijft erover in de nieuwste versie van zijn ‘Power On’-nieuwsbrief. Dit zijn de satellietfuncties die je over een tijdje kunt verwachten:

1. Apple Kaarten via satelliet

Navigeren met Apple Kaarten zonder dat je een mobiele verbinding of wifi hebt.

2. Foto’s in Berichten via satelliet

Ondersteuning voor het verzenden van foto’s in de Berichten-app met behulp van een satellietverbinding.

3. Natuurlijk gebruik

Satellietverbinding in huis, dus zonder dat je de iPhone fysiek naar de open lucht hoeft te richten.

4. Satelliet voor 5G

Ondersteuning voor 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), waardoor zendmasten satellieten kunnen gebruiken voor een grotere dekking van 5G.

5. Satelliet-API voor apps van derden

Een API (Application Programming Interface) waarmee ontwikkelaars vrijwillig satellietverbinding in hun apps kunnen integreren. Niet alle functies en diensten zullen compatibel zijn.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Er zijn momenteel blijkbaar nog geen plannen om satellietfuncties voor telefoongesprekken, videogesprekken of surfen op internet mogelijk te maken.

Niet gratis

De huidige satellietfuncties van Apple zijn gratis beschikbaar. Voor de meer geavanceerde functies in de toekomst zou Apple van plan zijn om klanten rechtstreeks aan satellietproviders te laten betalen. Apple zou ook een betaalde optie voor uitgebreide satellietverbindingen kunnen creëren met een bedrijf zoals SpaceX. Volgens Gurman zijn er binnen het bedrijf ook discussies geweest over het aanbieden van een eigen satellietdienst. Die plannen zijn inmiddels alweer van de baan, vanwege zorgen over het feit dat Apple zich dan als provider zou moeten gedragen.

Veel van de nieuwe satellietfuncties die in ontwikkeling zijn, vereisen kennelijk upgrades van de infrastructuur van Globalstar. Mede hierdoor is het nog niet duidelijk wanneer de nieuwe satellietfuncties daadwerkelijk beschikbaar komen. Gurman zegt dat de noodzakelijke verbeteringen sneller kunnen worden doorgevoerd als SpaceX Globalstar overneemt.

Nieuwsbrief

Wil je niets missen van alle ontwikkelingen bij Apple? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Wij houden je dan automatisch op de hoogte!