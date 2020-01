Vijf nieuwe iPhones in 2020: verschillen en overeenkomsten op een rij

Na drie iPhones in 2018 en 2019, zou Apple in 2020 maar liefst vijf nieuwe iPhones in 2020 uitbrengen. Maar hoe verschillen deze iPhones van elkaar? Tijd voor een overzicht.



Vijf iPhones in 2020, dit zijn ze

Als je dit jaar op zoek bent naar een nieuwe iPhone, dan is er in ieder geval genoeg om uit te kiezen. Eerst verschijnt de iPhone SE 2 in maart, maar daar blijft het niet bij. Volgens meerdere bronnen brengt Apple in september namelijk nog vier iPhones uit. We nemen ze hier één voor één met je door.

1. iPhone SE 2: 4,7 inch lcd-scherm: een camera

De iPhone SE 2 verschijnt naar verluidt in maart, dus er is al veel bekend over dit nieuwe instapmodel. Het toestel zou het design van de iPhone 8 krijgen, met een 4,7 inch-scherm en enkele cameralens op de achterkant. Het toestel ondersteunt draadloos opladen en draait op de A13-chip van Apple, wat hem net zo snel maakt als de iPhone 11 en iPhone 11 Pro van vorig jaar.

De grote vraag is het prijskaartje dat Apple aan deze iPhone hangt. Met het oudere design en lcd-scherm wil Apple de prijs duidelijk zo laag mogelijk houden. Zeker met het oog op de andere iPhones die een paar maanden later alweer verschijnen, verwachten we een relatief lage prijs tussen de 300 en 400 euro.

Lees ook: Alles wat we nu al weten over de iPhone SE 2

2. iPhone 2020: 6,1 inch oled: twee camera’s

In september brengt Apple naar verluidt vier iPhones uit, die allemaal een nieuw design krijgen. Deze zou nog het meest doen denken aan dat van de iPhone 4, met een metalen frame en hardere platte randen.

Dit model is de opvolger van de iPhone 11, met een scherm dat hetzelfde formaat heeft en dezelfde dubbele cameralens op de achterkant. Het grote verschil is dat Apple het lcd-scherm vervangt met een beter oled-display. Dat verbetert de beeldkwaliteit en zorgt voor mooiere kleurweergave en diepere zwarttinten.

Het toestel zal op de nieuwe A14-chip draaien en in verschillende felle kleuren beschikbaar komen. Als opvolger van de iPhone 11 en met twee camera’s verwachten we een soortgelijke vanafprijs van rond de 900 euro.

3. iPhone 2020: 6,1 inch oled: drie camera’s

De verbeterde driedubbele cameralens is het uithangbord van de iPhone 11 Pro en Pro Max; niet zo gek dus dat we deze dit jaar weer terugzien. Dit toestel is de opvolger op de iPhone 11 Pro, die opvallend genoeg een groter scherm krijgt van 6,1 inch ten opzichte van het 5,8 inch-display die de 11 Pro nu heeft.

Dat betekent dat het toestel iets groter wordt, maar door de smallere schermranden zal hij waarschijnlijk iets kleiner uitvallen dan de iPhone 11. Ook deze iPhone krijgt het nieuwe iPhone 4-achtige ontwerp, wat sowieso al voor een ander gezicht zorgt. Of dit toestel ook de ultrasone vingerafdrukscanner in het scherm krijgt, is nog niet duidelijk.

4. iPhone 2020: 5,4 inch oled: twee camera’s

Een opmerkelijk geval is deze iPhone. Na de kleinere iPhone SE 2 verschijnt dit najaar nog een kleiner toestel. Deze heeft een 5,4 inch-scherm, wat hem net wat kleiner maakt dan de iPhone 11 Pro.

Met het oled-scherm, de dubbele camera en A14-chip wordt deze iPhone ongetwijfeld een stuk duurder dan de iPhone SE 2. Daarmee lijkt Apple gehoor te willen geven aan de mensen die op zoek zijn naar een wat kleiner toestel, dat er wel gewoon modern uitziet met een scherm dat de voorkant vult.

5. iPhone 2020: 6,7 inch en oled: drie camera’s

De iPhone XS Max en iPhone 11 Pro Max waren met hun 6,5 inch scherm de grootste iPhones ooit, maar daar doet Apple in 2020 nog een schepje bovenop. Deze nieuwe ‘Max’-versie wordt net als de opvolger van de iPhone 11 Pro een stukje groter. Of dat komt omdat de notch aan de bovenkant van het scherm verdwijnt, weten we nog niet.

Het toestel zou in ieder geval weer drie camera’s op de achterkant krijgen. En als de opvolger van de 11 Pro een ultrasone vingerafdrukscanner krijgt, mogen we er van uitgaan dat dit ook voor deze iPhone geldt.

De komende weken en maanden gaan we nog veel meer te weten komen over deze vijf 2020 iPhones. Op iPhoned houden we je uiteraard op de hoogte van het laatste nieuws. Dit kun je doen via onze website, met de iPhoned-app of door je in te schrijven voor onze wekelijkse en/of dagelijkse nieuwsbrief.