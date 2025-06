Vieze lens? Apple komt met een oplossing voor de iPhone-camera

Een vieze lens kan ervoor zorgen dat de foto’s en video’s op je iPhone mislukken, maar daar heeft Apple een handige oplossing voor bedacht. Zo zit dat.

iOS 26

Apple heeft iOS 26 aangekondigd! Met de update krijgt het besturingssysteem een nieuwe interface, waarbij Liquid Glass wordt geïntroduceerd. Vrijwel alle applicaties krijgen daardoor een nieuw design, maar dat is lang niet alles. Apple voorziet een aantal applicaties van een nieuwe indeling. Eén daarvan is de Camera-app, die er compleet anders uitziet in iOS 26. Nu blijkt dat de vernieuwde Camera-app een oplossing biedt voor een vieze lens van je iPhone.

Apple heeft de lenzen van de iPhone de afgelopen jaren steeds groter gemaakt. Voordeel daarvan is dat de camerakwaliteit sterk is verbeterd, maar de lenzen worden ook sneller vies. Dat kan ervoor zorgen dat foto’s of video’s onscherp worden vastgelegd. Zeker bij weinig licht zie je soms niet duidelijk dat het om een vieze lens gaat, maar daar heeft Apple nu een handige oplossing voor bedacht. Vanaf iOS 26 krijg je meldingen om je lenzen schoon te maken.

Camera-app

Registreert de iPhone een vervuilde lens? In dat geval krijg je vanaf iOS 26 een melding als je de camera gebruikt. De iPhone geeft dan aan dat de lens schoongemaakt moet worden, voordat je een foto of video maakt. Op die manier voorkomt Apple in iOS 26 dat foto’s en video’s mislukken door een vieze lens. In de notificatie wordt ook gezegd of je de front- of achtercamera moet schoonmaken.

Naast de detectie van vieze lenzen krijgt de Camera-app meer nieuwe features. Zo voegt Apple een menubalk onderin de applicatie toe, waarin de video- en de fotofuncties worden gescheiden. Deze menubalk heeft het nieuwe ontwerp met Liquid Glass, waardoor de interface van iOS 26 doorschemert in de Camera-app. In de volgende softwareversie ziet de Camera-app van je iPhone er dus heel anders uit.

Release van iOS 26

Het herkennen van een vieze lens is overigens geen onderdeel van Apple Intelligence. Dat betekent dat de nieuwe functie van de camera ook beschikbaar is op iPhones, die geen ondersteuning hebben voor alle nieuwe AI-functies. Wil je weten of jouw iPhone werkt met iOS 26? Bekijk dan hier welke toestellen later dit jaar kunnen bijwerken naar de volgende softwareversie.

We moeten nog wel even wachten, want iOS 26 verschijnt pas in september. Apple brengt de belangrijkste software-updates van het jaar doorgaans uit na de release van de nieuwe iPhone. Het is daarom de verwachting dat iOS 26 op maandag 15 september wordt uitgebracht. Wil je iOS 26 nu al uitproberen? Lees dan hier hoe je de testversie van iOS 26 nu al op je iPhone installeert!