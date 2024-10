Videoland staat account delen straks niet meer toe (én wordt duurder)

Slecht nieuws voor gebruikers die hun account van Videoland delen met anderen, want dat is straks niet meer toegestaan. Dit weten we al.

Videoland account delen

Na Netflix en Disney Plus heeft nog een streamingdienst onthuld dat het straks niet meer mogelijk is om je wachtwoord te delen. Videoland overweegt om maatregelen te nemen, die moeten verhinderen dat gebruikers hun account delen. Nu is het nog toegestaan om je account van Videoland te delen met andere gebruikers, ook als ze niet binnen hetzelfde huishouden vallen. Daar komt straks verandering in.

Volgens RTL onderzoekt Videoland op dit moment hoe voorkomen kan worden dat gebruikers hun account delen. Daarvoor kijkt de streamingdienst naar Netflix en Disney Plus, waar nu al strengere regels gelden voor het delen van wachtwoorden. Alleen gebruikers binnen hetzelfde huishouden mogen één account gebruiken bij deze streamingdiensten. Nu is bekend dat Videoland aan soortgelijke maatregelen werkt.

Hogere abonnementsprijzen

Er komt dus een einde aan het delen van je account op Videoland, maar dat is niet alles. Volgens RTL komt er ook een prijsverhoging aan, waardoor je meer gaat betalen voor je abonnement op Videoland. Op dit moment heb je de keuze uit Basis (5,99 euro per maand), Plus (10,99 euro per maand) en Premium (12,99 euro per maand). Deze abonnementsopties blijven ongewijzigd, maar worden dus wel duurder.

Dat heeft volgens RTL te maken met de content die wordt gemaakt, waar een steeds groter budget voor nodig is. Om deze hoge productiekosten te dekken vraagt Videoland straks meer voor een abonnement en is het niet meer mogelijk om je account te delen. Op dit moment deelt ongeveer dertig procent van alle abonnees zijn of haar account, waar Videoland in de toekomst veel meer geld mee kan verdienen.

Maatregelen komen eraan bij Videoland

Het is nog niet bekend hoe duur de abonnementen worden. Ook onbekend is wanneer Videoland deze maatregelen gaat doorvoeren, RTL heeft aangegeven dat de mogelijkheden nu onderzocht worden. Daarvoor neemt het bedrijf de tijd, zodat gebruikers straks geen problemen ervaren als ze bijvoorbeeld op vakantie naar Videoland kijken. Vermoedelijk wordt aan de hand van je IP-adres gekeken of je binnen één huishouden valt bij het delen van een account op Videoland.

Wil je meer mensen toevoegen aan je profiel? Dan moet je waarschijnlijk maandelijks bijbetalen. Voor nu is dat nog niet het geval, maar het is duidelijk dat Videoland werkt aan een manier om het delen van een account te stoppen. Het is dus niet de vraag of de maatregelen worden ingevoerd, maar wanneer dat gaat gebeuren. Ben je uitgekeken op Videoland? En wil je eens een andere streamingdienst uitproberen? Bekijk dan hier welke mogelijkheden er nog meer zijn: