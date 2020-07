Videoland gaat nieuwe abonnementsvormen introduceren. De bekende Nederlandse streamingdienst komt met drie modellen: Basis, Plus en Premium.

Videoland introduceert nieuwe abonnementsvormen

Basis is het goedkoopste abonnement en kost maar 4,99 per maand. Hier staat wel tegenover dat er reclames tussendoor komen. Gebruikers met het basisabonnement kunnen Videoland maar op één scherm tegelijk kijken.

Heb je het Plus-abonnement, dan kun je op twee schermen tegelijk kijken en zie je geen reclame. Voor dit abonnement betaal je dan wel drie euro meer per maand. Het Premium-abonnement is het duurste en hiermee kun je op vier schermen tegelijk kijken. Dit abonnement kost 9,99 euro per maand en is uiteraard ook reclamevrij.

Videoland hoopt meer abonnees te trekken door de verschillende abonnementen aan te bieden. Op die manier hebben klanten meer keuze. Het aanbod van de streamingdienst blijft wel voor iedereen hetzelfde.

De abonnementen kun je nu nog niet afsluiten: de komende tijd worden de abonnementen uitgerold. Ben je al abonnee? Dan verandert er helemaal niets. Een standaard abonnement kostte 8,99 euro. Huidige klanten betalen dezelfde prijs en hebben alle functies van een Premium-account.

Meer over Videoland

Videoland is al een aantal jaar enorm populair in Nederland. De streamingdienst heeft een groot aanbod van zowel Engelstalige als Nederlandstalige series en films. Het aanbod is enorm en wordt continu aangevuld. Uiteraard heeft de Nederlandse variant van Netflix ook een handige iOS-app.

