Einde van spraakberichten? WhatsApp komt nu met korte videoberichten

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie, waarmee je korte videoberichten kan sturen via de chatdienst. Wat houdt de nieuwe functie precies in?

Na spraakberichten ook videoberichten sturen

WhatsApp werkt aan een nieuwe functie, die het mogelijk moet maken om korte videoberichten naar elkaar te sturen. De berichten zijn volgens de laatste geruchten gelijkend aan het versturen van spraakberichten, maar dan met video erbij. De korte videoberichten verschijnen dan in een rond bolletje in de chat.

De nieuwe functie is voornamelijk handig als je even snel iets wilt laten zien aan degene met wie je chat. WhatsApp heeft het versturen van videoberichten nog niet officieel aangekondigd, maar de nieuwe functie is gevonden in een testversie van de app. WABetaInfo heeft de nieuwe functie getest in de bèta van de chatdienst en heeft de eerste beelden gedeeld. Zo ziet de nieuwe feature eruit.

Zo werkt het versturen van korte videoberichten

Het versturen van korte videoberichten op WhatsApp werkt hetzelfde als het versturen van een spraakbericht. Om de video op te nemen moet je een knop ingedrukt houden en vervolgens heb je beperkt de tijd om de video op te nemen. De videoboodschap mag namelijk maximaal 60 seconden duren. Vervolgens wordt de video in een cirkel in het gesprek weergegeven.

Het is niet mogelijk om de korte videoberichten via WhatsApp op te slaan op je iPhone of om het bericht door te sturen. Het maken van een screenshot van de videoboodschap is wél toegestaan. Het is nog niet duidelijk of de verzender daar een melding van krijgt en of het mogelijk is om een schermopname te maken van de video. Volgens WABetaInfo begint de video automatisch met afspelen in de chat.

Meer nieuwe functies komen naar WhatsApp

Het is nog even afwachten wanneer WhatsApp de nieuwe korte videoberichten voor het grote publiek uitbrengt. Dat de functie nu is verwerkt in een testversie betekent in ieder geval dat het bedrijf er achter de schermen druk mee bezig is. Het is daarom de verwachting dat het niet lang meer duurt voordat we de functie kunnen gebruiken.

