Wanneer je geen bereik hebt op je smartphone kunt je niet videobellen, zou je denken. Daar gaat dit jaar Europa verandering in komen.

Videobellen via de satelliet komt dit jaar naar Europa

Dit jaar kunnen we in Europa straks overal videobellen, ook al heb je geen bereik op je telefoon. Dit komt dankzij een samenwerking tussen Vodafone en AST SpaceMobile. Al in 2023 heeft AST SpaceMobile laten zien dat smartphones via satellieten spraakberichten kunnen sturen. Nu kunnen ze ook videogesprekken via een satelliet sturen.

Het bedrijf is nu een samenwerking gestart met Vodafone. In een video op YouTube is te zien hoe ze videobellen via de satelliet. Hierbij stond een van de bellers in een afgelegen berggebied in Wales waar normaal geen bereik is. Het gesprek lijkt gevoerd te worden tussen een iPhone en een Android-toestel.

Het bedrijf heeft gezegd dat ze later dit jaar de techniek beschikbaar willen maken in Europa. En dat tegen het einde van 2026 de gehele dekking geregeld moet zijn. Andere landen zoals Amerika, zijn pas aan de beurt wanneer de service beschikbaar is in Europa. Het is ook nog niet bekend hoeveel deze functies gaat kosten om te gebruiken.

SOS-noodmelding: berichten via de satelliet

Apple heeft bij de iPhone 14 de optie om via satelliet een SOS-noodmelding te maken geïntroduceerd. De feature maakt het bij een ongeval mogelijk om een kort bericht met je locatie te delen aan je noodcontacten, ook als je even niet in de buurt bent van een telefoonmast. Je locatie wordt dan zichtbaar in de ‘Zoek mijn’-app. Zo kan je altijd om hulp vragen bij bijvoorbeeld misdaad, brand of letsel.

In Nederland zul je het waarschijnlijk niet vaak nodig hebben. Maar wanneer je op naar het buitenland op vakantie gaat komt de functie zeker goed van pas. Het komt vaak genoeg voor dat je in het buitenland geen mobiel bereik hebt.