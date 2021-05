Video toont levensechte iPhone 13 Pro Max-dummy met kleinere notch

Een video laat een gedetailleerde iPhone 13 Pro Max-dummy zien, die nauwelijks van echt te onderscheiden is. De dummy schept een duidelijk beeld van hoe Apple’s aankomende iPhone eruit kan gaan zien.

Hands-on met gedetailleerde dummy van iPhone 13 Pro Max

In een nieuwe video van UnboxTherapy is een levensechte dummy van de iPhone 13 Pro Max te zien. De dummy komt overeen met renders van de iPhone 13 Pro, die vorige maand uitlekten. Afgelopen maand plaatste EverythingApplePro ook al een video over een iPhone 13 Pro Max-dummy met dezelfde ontwerpeigenschappen. De kans dat Apple voor dit ontwerp kiest, lijkt dan ook steeds groter te worden.

iPhone-dummy’s verschijnen ieder jaar en zijn vaak gebaseerd op renders die via Apple’s leveringsbronnen uitlekken. De dummy’s worden door accessoiremakers gebruikt om passende hoesjes te kunnen ontwikkelen, voordat de nieuwe iPhones daadwerkelijk verkrijgbaar zijn. De dummy in de video van UnboxTherapy is verzorgd door Ben Geskin, een betrouwbare Apple-lekker.

Belangrijkste verschillen met iPhone 12 Pro Max

Op het eerste gezicht vallen vooral de grotere cameralenzen van de iPhone 13 Pro Max-dummy op. De iPhone 12 Pro Max had al een flinke cameramodule, maar de nieuwe iPhone doet hier naar verluidt nog een schepje bovenop. Apple lijkt de camera’s van de iPhone 13-serie aanzienlijk te gaan verbeteren. Er gingen al langer geruchten over een betere camera in de iPhone 13 Pro Max.

Ook valt de kleinere notch en de nieuwe locatie van de speaker op. Over de vermeende kleinere notch van de iPhone 13 schreef iPhoned al eerder. Apple hanteert sinds de komst van de iPhone X dezelfde grootte voor de notch, terwijl andere smartphonefabrikanten al lang zijn overgestapt op kleinere scherminkepingen.

De dummy in de video is daarnaast iets dikker en zwaarder dan de iPhone 12 Pro Max. Dit komt – als we de geruchten mogen geloven – vanwege een grotere accu, die nodig is vanwege een nieuw 120Hz-scherm. Dit scherm verbruikt vanwege de snelle ververssnelheid meer energie dan het scherm van de huidige iPhone.

Bekijk de video van UnboxTherapy hieronder.

