Video van paarse iPhone 14 Pro gelekt – check de reflecties (en meer)

Waar duikt een vermeende iPhone 14 Pro het eerst op? Juist, op Chinese social media. Daar staan nu meerdere foto’s en video’s van de iPhone 14 Pro – zonder notch, mét een paarse kleur. Moet je even zien.

iPhone 14-keynote aangekondigd, productie gestart

De iPhone 14 is nu al een tijdje in productie en ook de datum voor de presentatie is inmiddels al bekend. Als je het nog niet wist: het wordt 7 september.

Blijkbaar hebben een heleboel mensen in China hierop gewacht, want ineens doken er op het social media-platform Weibo foto’s en zelfs video’s op van de nieuwe iPhones. Of ja, van de nieuwe iPhone 14 Pro, maar dat wordt volgens ons toch de spannendste iPhone van het jaar. Twitter-gebruiker DuanRui was zo vriendelijk om al het gelekte materiaal ook even op Twitter te delen. We nemen je even mee langs de belangrijkste ontdekkingen.

1. iPhone 14 Pro heeft geen notch

Het is geen grote verrassing, maar de iPhone 14 Pro heeft geen notch (de inkeping voor de frontcamera) meer. In plaats daarvan komt er twee gaatjes in het scherm: een langwerpige en een ronde. Op de foto’s herken je met een klein beetje fantasie de ‘i’ van de iPhone boven aan het scherm.

Bij iPhoned vinden we ‘het notch-probleem’ heel chic opgelost. Ondanks dat de kenmerkende zwarte inkeping nu weg is, houdt de iPhone zijn unieke look.

2. Het camera-eiland wordt gigantisch

Op allerlei schetsen, concepttekeningen en dummy-modellen was het al te zien, en het lijkt dus echt waar te zijn. Het camera-eiland van de iPhone 14 Pro wordt écht groot. Hij neemt – qua breedte – meer dan de helft van de achterkant in beslag. Bovendien maakt die de telefoon een stuk dikker ook.

Je krijgt er natuurlijk wel wat voor terug. Volgens de laatste geruchten gaat het om een 48-megapixel camera met bijzondere snufjes. Dat zijn onder meer pixel-binning voor betere foto’s onder slechte lichtomstandigheden, een grotere zoom tot 6-voudige vergroting en een speciale modus voor astrofotografie.

3. De paarse iPhone 14 Pro is echt heel gaaf

Het meest opvallend zijn dan wel de gelekte kleuren van de iPhone 14 Pro. Het lijkt erop dat-ie in zwart, wit (of eerder crème), blauw (zoals het blauw van de iPhone 13) en een glinsterend paars komt.

Die laatste kleur is echt het mooist van ze allemaal. Dat komt omdat deze van tint lijkt te veranderen afhankelijk van de kijkhoek en de lichtinval. Als de iPhone 14 Pro er echt zo uitziet, dan weten we wel voor welke kleur we gaan.

Of er meer kleuren zullen komen is onzeker, maar het zou ons niet verbazen. De iPhone 13 Pro is immers verkrijgbaar in vijf kleuren en onder de gelekte kleuren van de iPhone 14 Pro bevinden zich twee tinten blauw. Er komen zeker nog meer.

Is het allemaal wel echt?

Rest nu nog de vraag: zijn al deze gelekte foto’s en video’s van de iPhone 14 Pro wel echt? 100 procent zeker weten we dat pas op 7 september, ergens tussen 19 en 20 uur, maar we schatten de waarheidsgehalte hiervan wel erg hoog in. Want waarom zou je twee weken vóór de keynote nog zó veel moeite doen voor fake foto’s en video’s? Dan is het toch waarschijnlijker dat er ergens in China een iPhone van een vrachtwagen is gevallen.

Wij doen overigens live verslag tijdens het iPhone 14-event.