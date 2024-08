Er is een video van de iPhone 16 verschenen. In deze video zijn nu al de vijf kleuren van de iPhone 16 en iPhone 16 Plus te zien.

Video toont alle kleuren van de iPhone 16

In een video van Aaron Zollo op YouTube kun je nu al de aankomende kleuren van de iPhone 16 (Plus) bekijken. Onlangs kon je de nieuwe kleuren al op een foto zien, maar nu zijn de nieuwe iPhones nog beter te bekijken. Check hieronder zelf de video.

Zoals je ziet zijn het vijf verschillende kleuren voor de reguliere iPhone 16 en iPhone 16 Plus. Als je dat vergelijkt met de kleuren van de iPhone 15 ziet het er naar uit dat Apple de gele iPhone heeft vervangen met een witte. De kleuren van de iPhone 16 die je in de video ziet zijn:

Blauw;

Roze;

Wit;

Zwart;

Groen.

In de video kun je daarnaast de nieuwe look van het camera-eiland zien. De camera’s zitten nu weer recht onder elkaar, net zoals bij de iPhone 12 en wat eerdere iPhones het geval was. Dit is waarschijnlijk zodat je hiermee ruimtelijke video’s voor Apple Vision Pro kunt schieten.

Bij de iPhone 15 en iPhone 15 Plus had je de keuze uit een aantal pastelkleuren. Zoals je in de video van de iPhone 16 (Plus) kunt zien lijkt het erop dat Apple voor meer verzadigde kleuren heeft gekozen. Vooral de groene en blauwe iPhone 16 hebben een behoorlijk knallende kleur gekregen.

Het is nog even afwachten welke kleuren de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max gaan zien. Maar volgens de geruchten krijgen de iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max een nieuwe space black (zwart) en een rosé versie. De blauwe titanium kleur van de iPhone 15 Pro wordt naar alle waarschijnlijkheid gedropt. De space black-variant komt in plaats van de zwarte titanium versie.