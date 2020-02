Video: app-kiezer krijgt in iOS 14 rasterweergave zoals in iPadOS

In een video is de nieuwe ‘app-kiezer’ van iOS 14 te zien. iPhones krijgen een nieuwe manier waarop actieve apps worden weergegeven en waarmee je tussen apps kunt schakelen.

‘Nieuwe appkiezer in iOS 14’

Het multitaskscherm in iOS 14 krijgt de mogelijkheid om openstaande apps weer te geven als in een ‘gridview’. Daarmee zie je kleine screenshots van de apps die op dat moment actief zijn, netjes in een raster geplaatst. Momenteel wordt de app-kiezer op de iPhone weergegeven als een stapel kaarten, waarbij je slechts één app goed in beeld ziet.

De nieuwe layout werd ontdekt door bekende iPhone-lekker Ben Geskin, die de hand heeft weten te leggen op een testversie van iOS. In een video is kort te zien hoe het schakelen tussen apps gaat werken. Het doet veel denken aan de manier waarop de app-kiezer in iPadOS wordt weergegeven.

When you swipe the app down, screen goes darker and it shows the lock above it, it locks and unlocks as you swipe down. Don’t know exactly what it will do, but I guess this might pin the app on the multitasking screen pic.twitter.com/5BhpoWd0k3 — Ben Geskin (@BenGeskin) February 23, 2020

Kiezen tussen raster of kaarten

In plaats van alleen de meest recent gebruikte app vooraan, en de rest daarachter, staan er nu vier miniaturen tegelijk in beeld. Door naar rechts te swipen, komen de andere openstaande apps tevoorschijn. Een miniatuurweergave (naar boven swipen) zorgt dat de app wordt afgesloten. Erop klikken brengt de app weer naar een weergave in het volledige scherm. Als je de app naar beneden swipet, komt er een slotje in beeld. Het is onduidelijk waarvoor dat is, al vermoedt Geskin dat je zo apps kunt vastzetten in het multitaskscherm. Dat voorkomt het per ongeluk afsluiten.

iPhone-gebruikers die liever bij de vertrouwde kaartweergave blijven, hoeven niet te treuren. Geskin ontdekte in de instellingen van iOS ook een keuzemenu voor de app-kiezer. Daarin kunnen gebruikers aanvinken of ze de nieuwe grid-weergave willen gebruiken, of liever de bestaande weergave.

Hoewel een soortgelijke app-kiezer al beschikbaar is voor mensen die hun iPhone gejailbreakt hebben, gaat het volgens Geskin hier wel degelijk om feature in de niet gejailbreakte versie van iOS. Bronnen binnen Apple bevestigen hem dat we dit terug gaan zien in iOS 14.

