Viaplay voetbalaanbod: welke voetbalcompetities kan je kijken op tv?

De voetbalcompetities gaan weer beginnen! Wist je dat de beste internationale competities via Viaplay worden uitgezonden? In dit artikel check je het aanbod van voetbal op Viaplay. Welke voetbalcompetitie kijk jij het meest naar uit?

Welke voetbalcompetities zijn te zien op Viaplay?

Dit weekend is het (eindelijk) weer zo ver: de meeste en beste voetbalcompetities beginnen weer! Waar kan je alle technische hoogstandjes van sterren als Cristiano Ronaldo, Lionel Messi of ‘new kid on the block’ Erling Braut Haaland nou het best bekijken?

Bij Viaplay natuurlijk! Naast de Bundesliga en de tweede Duitse competitie is het namelijk vanaf dit seizoen ook de bedoeling dat je de Premier League via Viaplay gaat bekijken. In dit artikel lees je alles over het voetbalaanbod van Viaplay en linken we je door naar de beste deal. Zo mis je het openingsweekend niet!

In principe kost Viaplay € 13,99 per maand, maar dankzij een speciale aanbieding kun je een jaar lang 25 procent korting krijgen. Gebruik onderstaande knop, scrol naar beneden tot je bij ‘Tijdelijke aanbiedingen’ uitkomt. Kies daar de rechter optie voor het goedkopere tarief.

Premier League: Engels voetbal kijk je nu op Viaplay

Vanaf dit seizoen is het Engelse voetbal niet meer te zien via Ziggo Sport, maar op Viaplay. Wil jij de derby’s tussen Arsenal en Tottenham Hotspurs of de Manchester-topper tussen City en United live bekijken? Neem dan snel een abonnement op Viaplay.

Het toffe is dat de sport-streamingsdienst niet alleen de topwedstrijden uitzendt. Als jij een groot Brighton & Hove Albion-fan bent, kijk je evengoed naar de M23-derby tegen Crystal Palace. Ook de Schotse voetbalcompetitie en de Championship (tweede Engelse voetbalcompetitie) zit in het voetbalaanbod van Viaplay.

Daarnaast geniet je van de Duitse Bundesliga, vrouwenvoetbal in de topcompetities Italië en Zweden en vele andere sporten. Ook Formule 1 en darten kijk je nu via Viaplay. Bovendien gaan we ervanuit dat deze streamingdienst in de komende jaren nog meer (internationale) voetbalcompetities binnen gaat halen.

Waar en hoe is voetbal op Viaplay te kijken?

Viaplay werkt al samen met aanbieders als VodafoneZiggo, KPN, T-Mobile en Youfone. Als je als huishouden al bent aangesloten bij een van deze providers kan je via je tv Viaplay streamen. Volg de onderstaande linkjes en kijk of jouw tv-aanbieder al is aangesloten bij Viaplay. Dan kan je eenvoudig genieten van het grote aanbod van voetbal op Viaplay.

Ben jij van plan om dit seizoen voetbal te gaan kijken met Viaplay? Dat kan dat enkel op twee apparaten tegelijkertijd. Daarnaast mag je Viaplay maar op maximaal vijf apparaten installeren. De meeste andere content (series en films) zijn dan offline nog wel te bekijken.

Viaplay, Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en meer

Met ViaPlay heb je dus niet alleen een geweldig voetbalaanbod. Er is ook nog een geweldig aanbod van andere sporten als vechtsporten, handbal, snooker én vooral veel films en series. Het is dus enorm lastig om te kiezen tussen streamingsdiensten. Gelukkig hebben wij daar een oplossing voor. Check ons overzicht van de voor- en nadelen van (de 5 beste) streamingdiensten.

