Problemen bij ViaPlay: Kassa gaat klachten onderzoeken in uitzending

Sinds de introductie van ViaPlay wordt er veel geklaagd over de nieuwe streamingdienst. Populair consumentenprogramma Kassa gaat nu tijdens de uitzending in op de klachten en de problemen bij ViaPlay.

Klachten en problemen bij ViaPlay

De laatste tijd zijn er veel klachten en problemen bij de streamingdienst ViaPlay. De klachten lopen uiteen van ‘zielloos commentaar’, slechte kwaliteit van de stream en het verbreken van de verbinding.

@viaplaysportnl De beeldkwaliteit van de F1 stream was zeer wisselend en niet zoals het hoort. Dat moet echt beter! Anders einde abonnement en op naar #F1TVpro — Poenemaan (@poenemaan) March 20, 2022

@viaplaysportnl beeld staat om de minuut stil, hapert, opnieuw laden.

Met niks anders zoveel problemen dan met Viaplay.

Nog geen race geweest zonder problemen.

Dan heb ik het nog niet over het commentaar en het programma maar dat is persoonlijk.

Volgend seizoen definitief F1TV. — ♈ (@ELBanco70) May 29, 2022

Consumentenprogramma Kassa duikt in de problemen en alle klachten die kijkers van ViaPlay hebben. De aflevering is maandag 30 mei te zien om 20:30 op NPO1. Daarna is de uitzending ook online te kijken via de website van Kassa.

Netflix voor sport: ViaPlay

ViaPlay een soort van Netflix voor Formule 1, voetbalwedstrijden (Premier League en de Bundesliga) en PDC darten. Maar dat betekent niet dat er geen films en series te vinden zijn. Ook die zijn te bekijken bij deze streamingdienst, maar dan wel in mindere mate.

Het is wel jammer dat je bij ViaPlay geen 4K-content kunt bekijken. Bij onder ander Netflix en Disney Plus heb je al wel redelijk wat aanbod in 4K. Uiteraard heeft ViaPlay ook een app voor iPhone of iPad zodat je ook daarop lekker van Formule 1 kunt genieten!

ViaPlay prijzen

Standaard betaal je voor ViaPlay 13,99 per maand. Op dit moment loopt er een kortingsactie en tot en met juli betaal je dan 9,99 euro per maand. Vanaf 1 augustus gaat je abonnement automatisch over op 13,99 euro per maand.

ViaPlay opzeggen bij klachten en problemen

Heb je ook problemen bij het kijken van ViaPlay? En wil je er eigenlijk weer zo snel mogelijk vanaf? iPhoned vertelt hoe je ViaPlay moet opzeggen. Lees daarvoor het onderstaande artikel eens door.

Lees meer: ViaPlay opzeggen: zo ben je er zo snel mogelijk vanaf

