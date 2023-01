‘ViaPlay wordt binnenkort nóg duurder’: prijzen stijgen flink

Binnenkort wordt het met ViaPlay een stuk duurder om naar Formule 1 of darten te kijken. ViaPlay gooit de prijzen namelijk flink omhoog.

ViaPlay duurder: prijzen stijgen

De streamingsdienst ViaPlay heeft al in augustus van 2022 een flinke prijsstijging doorgevoerd, maar daar lijkt er nu nog een bovenop te komen. Dit naar aanleiding van een bericht op Streamwijzer.

Volgens de website stijgen de prijzen van ViaPlay met 14 procent. Dat betekent dat een maandabonnement van 13,99 euro naar 15,99 euro gaat. Ook wanneer je een jaarabonnement neemt, ontkom je niet aan de prijsstijging van ViaPlay. In plaats van 10,49 euro per maand, moet je dan 12,79 euro betalen. Dit is een stijging van maar liefst 22 procent.

Prijzen jaarabonnement ViaPlay stijgen het meest

De prijs van een jaarabonnement bij ViaPlay stijgt dus nog meer dan een maandabonnement. De nieuwe prijzen van het jaarabonnement gaan al op 1 februari 2023 omhoog. De prijsstijging van het ViaPlay-maandabonnement volgt dan een paar weken later, op 28 februari 2023.

ViaPlay wordt een van de duurste streamingsdiensten

Wanneer ViaPlay per maand 15,99 euro gaat vragen, betekent dat ViaPlay samen met Netflix een van de duurste streamingdiensten wordt in Nederland. Bij diensten als HBO Max, VideoLand en Disney Plus ben je een stuk goedkoper uit.

Er zit wel verschil in het aanbod. Daar waar je bij alle streamingdiensten films en series kunt kijken, heeft ViaPlay ook Formule 1, darten, de Duitse Bundesliga en Premier League voetbal in hun aanbod.

ViaPlay kijken via providers

Viaplay werkt al samen met aanbieders als VodafoneZiggo, KPN, T-Mobile en Youfone. Als je huishouden al is aangesloten bij een van deze providers kan je via je tv Viaplay streamen.

