Formule 1 kijken met Viaplay: goedkoper dan ooit

Houd je van Formule 1 kijken of vind je darten juist interessant? Dan hebben we goed nieuws. Viaplay is goedkoper dan ooit!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Viaplay: goedkoper dan ooit

Goed nieuws, want Viaplay is nu goedkoper dan ooit. Wees er wel snel bij want het aanbod is geldig tot en met 30 juni 2023. Let op: Viaplay kan dit aanbod eerder beëindigen.

Normaal kost Viaplay € 15,99 per maand. Wanneer je een jaarabonnement neemt betaal je dan € 13,99 per maand (€ 167,88 per jaar). Neem je echter nú een jaarabonnement? Dan is Viaplay goedkoper dan ooit, want dan betaal je €99 voor een heel jaar. Dan heb je Viaplay voor slechts € 8,25 per maand.

Ook leuk: naast Formule 1, darten, de Duitse Bundesliga en Premier League voetbal heeft Viaplay meer in hun aanbod. Zo kun je er ook veel films en series kijken. Zo is er altijd wel iets leuks om te ‘bingen’.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Viaplay kijken

Ben jij van plan om in 2023 Formule 1 of darten te gaan kijken met Viaplay? Houd er dan rekening mee dat je maximaal op twee apparaten tegelijkertijd kan kijken. Daarnaast mag je Viaplay maar op maximaal vijf apparaten tegelijkertijd gebruiken (binnen een periode van 24 uur).

Wanneer je een derde stream opent of Viaplay op een zesde apparaat start, krijg je een foutmelding. Je kan wel de meeste series en films downloaden en offline bekijken, zonder dat dit dan effect heeft op de online stream.

Viaplay via providers

Viaplay werkt al samen met aanbieders als VodafoneZiggo, T-Mobile en Youfone. Als je huishouden al is aangesloten bij een van deze providers kan je via je tv Viaplay streamen. Soms is ook daar Viaplay weer een stukje goedkoper.