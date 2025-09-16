Fans van Formula 1, darten en voetbal kunnen in hun handen wrijven. ViaPlay komt met een goedkoper abonnement! Maar dat heeft wel een nadeel…

Viaplay komt met goedkoper abonnement (met één groot nadeel)

ViaPlay heeft de laatste tijd regelmatig de prijzen verhoogd en dat is jammer. Maar er is goed nieuws! De streamingdienst heeft nu een goedkoper abonnement waarmee je toch behoorlijk wat geld kunt besparen. Zo betaal je nu maximaal 64 euro per jaar minder op een jaarabonnement (zonder advertenties).

Er kleeft hier wel een klein nadeel aan. Om het jaarabonnement goedkoper te krijgen moet je wel het hele bedrag vooruit betalen. Een jaarabonnement op ViaPlay kost je dan eenmalig 199 euro voor twaalf maanden. Het abonnement is dan 16,59 euro per maand.

Vind je het niet erg om advertenties te zien? Dan is er ook een jaarabonnement waarmee je 179 euro vooraf betaald. Daarmee bespaar je 61 euro per jaar.

Verder kun je ook een jaarabonnement nemen dat je per maand moet betalen. Je kunt ook daarmee wat geld besparen, maar dat wel wat minder. Een jaarabonnement kost je dan 19,99 euro per maand en je hebt dan een korting van 24 euro per maand.

Vind je advertenties geen probleem en wil je liever per maand betalen? Dan kun je nog 36 euro per jaar besparen. Het abonnement kost je dan 16,99 euro per maand.

ViaPlay in het kort

Viaplay is een streamingdienst met een breed aanbod aan entertainment, van films en series tot sport en documentaires. Vooral voor sportliefhebbers is er veel te zien, zoals live voetbalwedstrijden uit de Engelse Premier League en de Duitse Bundesliga. Ook fans van darten kunnen bij Viaplay terecht en hun hart ophalen.

Naast sportwedstrijden kijk je naar veel meer entertainment. Denk aan reality-tv met aanraders als de verschillende Below Deck-programma’s of The Real Housewives-series. Is het tijd voor een filmavondje, dan is er ook zeker genoeg keuze. Zo vind je er ook veel Nederlandse romantische comedy’s.

