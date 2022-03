Formule 1, darten, voetbal en meer kijken in 2022: nu mogelijk met ViaPlay

Met ViaPlay kijk je in 2022 naar Formule 1 live races, PDC darten en voetbal. De streamingdienst is nu beschikbaar in Nederland!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Formule 1 kijken in 2022: met ViaPlay

Eigenlijk is ViaPlay een soort van Netflix voor Formule 1, voetbalwedstrijden (Premier League en de Bundesliga) en PDC darten. Maar dat betekent niet dat er geen films en series te vinden zijn. Ook die zijn te bekijken bij deze streamingdienst, maar dan wel in mindere mate.

Je kunt allerlei reality-series kijken van Hayu (normaal 5,99 euro per maand). Dit zijn series als Keeping Up with the Kardashians en The Real Housewives. Daarnaast vind je er ook films en series van DreamWorks Animation en is er content van Starzplay (normaal 4,99 euro per maand) te bekijken.

Het is wel jammer dat je bij ViaPlay geen 4K-content kunt bekijken. Bij onder ander Netflix en Disney Plus heb je al wel redelijk wat aanbod in 4K. Uiteraard heeft ViaPlay ook een app voor iPhone of iPad zodat je ook daarop lekker van Formule 1 kunt genieten!

Viaplay Viaplay 10 (2 reviews) Gratis via App Store via App Store

ViaPlay bij KPN, T-Mobile en Ziggo

ViaPlay is er naast de online vorm ook te krijgen bij T-Mobile, Ziggo en KPN. Ben je een nieuwe klant bij KPN en kies je voor het juiste abonnement? Dan kijk je zelfs gratis naar ViaPlay.

Ben je al klant, dan betaal je tot en met augustus van dit jaar 9,99 euro per maand. Bij VodafoneZiggo betaal je tot en met augustus 5 euro per maand in plaats van 13,99 euro. Interesse in een abonnement bij T-Mobile? Bij een nieuw abonnement krijg je daar vier maanden gratis ViaPlay bij.

ViaPlay prijzen

Standaard betaal je voor ViaPlay 13,99 per maand. Op dit moment loopt er een kortingsactie en tot en met juli betaal je dan 9,99 euro per maand. Vanaf 1 augustus gaat je abonnement automatisch over op 13,99 euro per maand.

Ben jij van plan om in 2022 Formule 1 of darten te gaan kijken met ViaPlay? Houd er dan rekening mee dat je maximaal op twee apparaten tegelijkertijd kan ‘bingen’. Daarnaast mag je ViaPlay maar op maximaal vijf apparaten tegelijkertijd gebruiken (binnen een periode van 24 uur).

Wanneer je een derde stream opent of ViaPlay op een zesde apparaat start, krijg je een foutmelding. Je kan wel de meeste series en films downloaden en offline bekijken, zonder dat dit dan effect heeft op de online stream.

ViaPlay, Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en meer

Met ViaPlay kun je dus niet alleen naar Formule 1 2022 en andere sporten kijken. Maar met dit film en series-aanbod wordt het alleen maar lastiger om te kiezen tussen Netflix, Disney Plus, Apple TV Plus en alle andere streamingdiensten …

Daarom heeft iPhoned in een overzicht de voor- en nadelen bij elkaar gezet van (de 5 beste) streamingdiensten. Dat maakt je keuze toch weer iets makkelijker!

Meld je ook aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Dan ben je altijd op de hoogte van het laatste Apple-nieuws!