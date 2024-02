Viaplay wordt wéér duurder: zo voorkom je extra abonnementskosten

Viaplay heeft aangekondigd de abonnementskosten opnieuw duurder te maken, want er komt binnenkort een prijsstijging aan. Zo voorkom je hogere kosten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Duurdere prijzen Viaplay

Kijk jij altijd naar de Formule 1 of darten bij Viaplay? Dan hebben we slecht nieuws, want het bedrijf heeft aangekondigd de abonnementsprijzen te verhogen. Het maandelijkse bedrag dat je voor Viaplay betaalt wordt een stuk duurder, want je legt straks 17,99 euro neer voor een maandabonnement. Nu is dat nog 15,99 euro, het abonnement wordt dus maar liefst twee euro duurder.

Dit is overigens al de zoveelste prijsstijging bij Viaplay, want in 2023 gooide de streamingdienst de prijzen ook al omhoog. Begin 2023 betaalde je nog ‘slechts’ 13,99 euro per maand, dit jaar wordt dat dus 17,99 euro. Viaplay voert de duurdere prijzen in per 22 mei 2024. Dat duurt nog even, maar er is een manier om de hogere kosten te voorkomen. Daarvoor moet je er wel bij snel zijn, zo doe je dat!

Jaarabonnement verdwijnt

Naast de prijsstijging heeft Viaplay ook aangekondigd dat het jaarabonnement definitief verdwijnt. Dat gebeurt al snel, want vanaf 11 maart kun je geen jaarabonnement meer afsluiten. Wil je de hogere kosten vermijden bij Viaplay? Dan raden we je aan om vóór 11 maart nog een jaarabonnement af te sluiten. Dat abonnement is een stuk goedkoper dan het maandabonnement.

Voor een jaarabonnement betaal je slechts 12,79 per maand, dat komt uit op 153,48 euro per jaar. Het abonnement duurt dan twaalf maanden, maar je krijgt wel twintig procent korting. Dat is behoorlijk wat, zeker als je kijkt naar de duurdere prijzen die Viaplay binnenkort invoert. Met de nieuwe maandelijkse prijzen ben je namelijk maar liefst 215,88 euro kwijt per jaar.

Kijk je geregeld naar Viaplay? Dan is het verstandig om een jaarabonnement af te sluiten. Zo ben je een jaar verzekerd van Viaplay en kun je tegen een veel lagere prijs kijken naar Formule 1, F1 TV Pro, de Premier League en nog veel meer sporten en series. Dat is voor zover bekend ook de enige manier om de duurdere prijzen van Viaplay te vermijden.

Dit zijn de Viaplay-abonnementen

Als je nu een jaarabonnement afsluit betaal dus niet 17,99 euro, maar slechts 12,79 euro per maand. Het is verstandig om het abonnement kort voor 11 maart af te sluiten, zo maak je zo lang mogelijk gebruik van de goedkopere abonnementskosten. Na die datum verdwijnt het jaarabonnement, dus wees er op tijd bij. Als je dan een nieuw abonnement moet afsluiten ben je helaas beperkt tot de duurdere maandelijkse prijzen bij Viaplay.

Weet je nog niet zeker of Viaplpay iets voor jou is? Bij de streamingdienst geniet je het hele jaar door van verschillende sportwedstrijden, van de Formule 1 tot darts. Dat is niet alles, want je vindt ook toffe series en films terug bij Viaplay. Je kunt de streamingdienst één week gratis proberen, daarna moet je een abonnement afsluiten. Wees er dus snel bij, want over twee weken verdwijnt het jaarabonnement met hoge korting!