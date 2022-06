ViaPlay gaat klanten compenseren voor slechte streams (maar ook jou?)

Na alle problemen gaat ViaPlay haar klanten nu compenseren. Dat heeft de streamingdienst tegen de Consumentenbond vertelt. Viaplay zei daarbij wel dat het duidelijk moet zijn dat het bedrijf de problemen heeft veroorzaakt.

Na alle problemen: geld terug bij ViaPlay

Om in aanmerking te komen voor de compensatie moet je dus eerst bewijzen dat de dienst niet goed werkt. Daarnaast moet je ook nog eens aantonen dat je apparatuur en je internetverbinding aan de gestelde eisen voldoet.

De Consumentenbond raad daarom gedupeerden aan om met een foto of video vast te leggen dat de streamingdienst problemen geeft. Om je internetsnelheid te testen kun je de website van SpeedTest gebruiken.

Consumentenbond: ViaPlay moet klanten compenseren

Wanneer er problemen zijn en ViaPlay kan dit niet oplossen, dan heb je als klant recht op compensatie. Hoe ViaPlay hun klanten gaat compenseren is nog niet helemaal duidelijk, maar dit kan bestaan uit een (tijdelijke) prijsverlaging. Klanten kunnen er ook voor kiezen het abonnement te beëindigen en het geld terug te krijgen.

Slechte streams melden bij ViaPlay

ViaPlay roept klanten met problemen via social media op om de klachten meteen door te geven aan de klantenservice. Het bedrijf heeft hiervoor een speciaal telefoonnummer opengesteld.

ViaPlay regelmatig in het nieuws door problemen

ViaPlay komt regelmatig in het nieuws door de slechte streams. Ook het consumentenprogramma Kassa spendeerde aandacht aan alle klachten in de aflevering van maandag 30 mei. De uitzending is online te bekijken via de website van Kassa. In de aflevering zei de Consumentenbond al dat ViaPlay verplicht is om de klanten te compenseren vanwege de slechte kwaliteit van de streams.

ViaPlay opzeggen bij klachten en problemen

Heb je ook problemen bij het kijken van ViaPlay? En wil je er eigenlijk weer zo snel mogelijk vanaf? iPhoned vertelt hoe je ViaPlay moet opzeggen. Lees daarvoor het onderstaande artikel eens door.

