iPhone 17e nu scherp geprijsd

Bekijk actie

Viaplay is nu een veel betere keuze dan F1 TV (en dit is de reden)

Maurice Snijders
Maurice Snijders
4 maart 2026, 13:38
2 min leestijd
Viaplay is nu een veel betere keuze dan F1 TV (en dit is de reden)

Als je vanaf komend weekend naar F1-wedstrijden wilt kijken, kun je kiezen voor Viaplay of F1 TV – dit is waarom Viaplay de beste keuze is.

Lees verder na de advertentie.

Viaplay is nu een betere keuze dan F1 TV

Het is eigenlijk altijd zo dat F1 TV goedkoper is dan Viaplay. Dat is nu nog steeds zo, maar er is wel degelijk iets wezenlijks veranderd. F1 TV is namelijk een stuk duurder geworden en Viaplay is juist goedkoper geworden. Voor een jaarabonnement betaal je bij F1 TV momenteel 142,99 euro en bij Viaplay 179 euro. Een verschil van zo’n 36 euro op jaarbasis dus.

Bekijk Viaplay

Die 36 euro kun je jezelf natuurlijk besparen, maar bedenk wel dat je daarvoor alleen maar F1-wedstrijden krijgt. Wanneer je voor Viaplay kiest, betaal je weliswaar 3 euro per maand meer, maar je krijgt er ook veel meer voor terug. Je krijgt namelijk niet alleen toegang tot F1 TV Pro, je krijgt ook een losse F1-stream met Nederlandstalig commentaar en een exclusieve Nederlandse voor- en nabeschouwing.

viaplay f1 tv

Meer sport, films en series

Naast alle F1-content krijg je bij Viaplay nog veel meer om naar te kijken. Denk aan Premier League-voetbal, de Bundesliga, de Franse Ligue 1 én de Britse FA Cup. Ook darts en DTM-racing is in het abonnement van Viaplay ingebrepen.

f1 tv viaplay

In tegenstelling tot F1 TV krijg je bij Viaplay ook nog toegang tot maar liefst 351 films en series. Daar zitten onder meer exclusieve Max Verstappen- en F1-documentaires bij, maar ook bekende series zoals The Good Doctor en MasterChef: The Professionals. Qua films vind je er ook een heel aantal klassiekers, waaronder Taxi Driver en A Few Good Men.

Kies je voor F1 TV, dan bespaar je dus 36 euro per jaar. De belangrijkste dingen die je dan mist, zijn de Nederlandstalige voor- en nabeschouwing, de Premier League, Bundesliga, Ligue 1 en FA Cup, en films en series. Bovendien biedt Viaplay twee F1-streams tegelijkertijd en F1TV maar één.

Kies Viaplay (179 euro per jaar)
Kies F1 TV (142,99 euro per jaar)
Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Apps Viaplay iPhone MacBook Pro Mac Apple audio en tv iPad Mac Apple

Bekijk ook

MacBook Neo kleuren: zo ziet de kleurrijkste MacBook van 2026 eruit

MacBook Neo kleuren: zo ziet de kleurrijkste MacBook van 2026 eruit

Vandaag 16:28

MacBook Neo prijzen: nieuwe Mac is véél goedkoper dan verwacht

MacBook Neo prijzen: nieuwe Mac is véél goedkoper dan verwacht

Vandaag 15:30

Breaking
MacBook Neo onthuld: goedkoopste (én opvallendste) Mac in jaren

MacBook Neo onthuld: goedkoopste (én opvallendste) Mac in jaren

Vandaag 15:18

Deze 7 nieuwe Apple-producten zijn vanaf nú te koop: hier haal je ze

Deze 7 nieuwe Apple-producten zijn vanaf nú te koop: hier haal je ze

Vandaag 15:15

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren