Dit zijn de verwachtingen van iOS 19 volgens de laatste geruchten

De nieuwste verwachtingen van iOS 19 leiden waarschijnlijk tot veel directe upgrades wanneer het besturingssysteem dit najaar verschijnt.

Dit zijn de verwachtingen van iOS 19

Apple presenteert iOS 19 over een paar weken tijdens de WWDC, maar in de tussentijd draait de geruchtenmolen rustig door. De nieuwste details die bekend zijn geworden, zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat veel mensen iOS 19 direct gaan installeren wanneer het besturingssysteem dit najaar beschikbaar komt.

Als je de verwachtingen van iOS 19 tot nog toe hebt gevolgd, weet je al dat het design deze keer een flinke upgrade krijgt. De laatste keer dat Apple het besturingssysteem zo grondig op de schop nam, was in 2013 met het verschijnen van iOS 7. Dat er nu eindelijk weer een flinke redesign komt, is dus best bijzonder.

Het doel van het nieuwe design

Je kunt het nieuwe ontwerp van iOS 19 dus dit najaar op je iPhone bewonderen. Het herontwerp moet ervoor zorgen dat het besturingssysteem eenvoudiger wordt in gebruik, dat je er sneller doorheen navigeert en dat het gemakkelijker te leren is. Er verschenen eerder al mock-ups die laten zien dat Apple gaat voor een combinatie van fris en vertrouwd. Zo komen er nieuwe glasachtige effecten en ziet het besturingssysteem er moderner uit.

De nieuwste verwachtingen van iOS 19 zijn afkomstig van Mark Gurman van Bloomberg. Daarin onthult hij twee nieuwe features. iOS 19 verbetert de batterijduur met behulp van AI, en zal functioneler zijn en minder bugs vertonen dan voorgaande versies. Dat zijn twee dingen die ongetwijfeld bij iedereen als muziek in de oren klinken.

Als de batterij van je iPhone langer meegaat wanneer je een update installeert, dan zal niemand dat nalaten. Zeker niet als het geheel dan ook nog eens een stuk soepeler draait, minder hapert en er een stuk gelikter uitziet. Het zijn allemaal zeer aantrekkelijke redenen om te upgraden. Komende maand zien we definitief hoe het eruit gaat zien, drie maanden later kun je het zelf uitproberen.