iOS 16 voor iPhone: dit zijn onze verwachtingen voor het WWDC 2022

Over een maand is het al zover: dan begint het WWDC 2022. Bij dit Worldwide Developers Conference gaat Apple naar alle waarschijnlijkheid onder andere iOS 16 aankondigen. Dit zijn onze verwachtingen van iOS 16 voor de iPhone.

Apple kondigt nieuwe software aan op WWDC (6 juni 2022)

Apple heeft een tijdje terug de uitnodigingen voor WWDC 2022 de deur uit gedaan. We wisten dus al dat deze jaarlijkse conferentie voor app-ontwikkelaars tussen 6 en 10 juni plaats gaat vinden. De verwachting is dat alle grote aankondigingen ‘s avonds op de eerste dag zullen plaatsvinden.

Tijdens deze keynote op het WWDC zien we waarschijnlijk iOS 16, macOS 14, watchOS 9 en iPadOS 16 verschijnen. Ook hebben we lichte hoop dat een nieuwe MacBook Air 2022 het levenslicht ziet.

In dit artikel zetten we onze iOS 16-verwachtingen voor de iPhone op een rijtje. Daarbij baseren we onze wensen op verschillende geruchten en gelekte conceptafbeeldingen.

Dit zijn de verwachtingen voor het design van iOS 16

Het liefst zien we deze keer een nieuw ontwerp van de app-icoontjes. Verschillende gelekte concepten laten diepere schaduwen, grotere lettertypes en iets meer textuur zien. Het zijn echter wel weer minimale verschillen.

De icoontjes krijgen hetzelfde design als macOS. Dat is niet zo heel gek, want Apple houdt van uniformiteit. Ook zien we in de gelekte concepten een nieuwe achtergrond voorbijkomen, met zowel roze pastelkleuren, als diepe blauw-paarse tinten.

We denken dat de grote veranderingen van iOS 16 voor de iPhone vooral in de widgets gaan zitten. Volgens verschillende geruchten gaat Apple daarnaast op het Toegangsscherm een ander lettertype gebruiken. Hierdoor zouden de datum en de tijd beter leesbaar moeten zijn.

Verder horen we regelmatig geruchten over een speciale widget. Deze ‘grote’ interactieve widget is gevuld met kleinere widgets, zoals je agenda en het weer van de dag. Ook ‘snelle acties’-knoppen (die we ook in het Bedieningspaneel bij iOS 15 zagen) kunnen in deze interactieve widget worden toegevoegd.

Andere (mogelijke) toevoegingen aan iOS 16

Waarschijnlijk gaan we ook veranderingen zien bij de notificaties. Er gaan al een tijdje verschillende geruchten dat Apple bezig is met een nieuwe variant van Focus. Hiermee zouden de notificaties van onder andere berichten en andere apps minder afleidend moeten zijn.

Daarnaast is er de hoop op een ‘always on’-display. Apple heeft dit al toegepast op de nieuwste Apple Watch Series 7. Hopelijk zien we met iOS 16 dit nu ook terug op iPhones. Hiermee check je snel de tijd of het weer, zonder dat je de telefoon eerst op moet tillen.

‘Enkele diensten krijgen een herontwerp van Apple’

We wachten daarnaast ook al een lange tijd op Apple Classical. Het is al een tijd geleden dat Apple klassieke-muziekdienst Primephonic overnam en nu moet de speciale app voor klassieke muziek er wat ons betreft ook echt gaan komen. We hadden zelfs al verwacht dat deze bij het lente-event ‘Peek Performance’ op onze iPhone’s zou pronken.

Ook gaan er geruchten dat enkele andere diensten van Apple een herontwerp gaan krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om een nieuw design van Apple Podcasts. Daarnaast meldde Mark Gurman, een betrouwbare Apple analist, dat je op iOS 16 met de Gezondheids-app nóg overzichtelijker je data kan aflezen. Ook Bestanden, Mail en Herinneringen gaan waarschijnlijk een kleine update krijgen.

Welke iPhone’s krijgen iOS 16?

Welke functies we precies terug gaan zien is nog maar de vraag. Wij zitten er in ieder geval klaar voor. We hebben wel slecht nieuws voor gebruikers van de iPhone 6S, iPhone 6S Plus en de eerste iPhone SE. Er gaan namelijk geruchten dat deze smartphones geen ondersteuning voor iOS 16 krijgen. Als je een iPhone 7 of nieuwer hebt kan je wél een update naar iOS 16 verwachten.

Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws over de nieuwe software? iOS 16 Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.