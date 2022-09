Alle verwachtingen van het Apple-event (naast de iPhone 14) op een rij

Iedereen kijkt uit naar de presentatie van de iPhone 14-lijn. Maar wist je dat er nog veel meer Apple-producten aankomen? Lees in dit artikel alles over de laatste verwachtingen van het Apple-event.

Nog meer verwachtingen voor producten op Apple-event

We zijn natuurlijk allemaal aan het wachten op 7 september. Dan, rond 19:00 Nederlandse tijd, kondigt Apple onder andere de iPhone 14, de iPhone 14 Plus, en de Pro-modellen van de iPhone 14 aan. Maar er zijn nog meer producten die Apple deze avond onthult.

Dat Apple de iPhone 14-serie aankondigt, wisten we al een tijdje. Ook hebben we geruchten gehoord over liefst drie nieuwe Apple Watch-modellen. En nu meldt Apple-insider Mark Gurman dat we nog iets kunnen verwachten: nieuwe AirPods Pro! Lees snel verder voor alle verwachtingen van het Apple-event.

Verwachtingen voor AirPods Pro 2 op het Apple-event

Volgens Gurman worden de nieuwe AirPods Pro woensdagavond aangekondigd tijdens het Apple-event. De AirPods Pro 2 onderscheiden zich van de reguliere AirPods via een betere geluidskwaliteit en ruisonderdrukking. Ook ten opzichte van de voorganger, de AirPods Pro, is er veel verbeterd.

Zo luister je eindelijk via ‘lossless audio’ met de AirPods Pro 2 naar Apple Music in de allerhoogste kwaliteit. Dan is fijn voor de muziek-puristen. Ook hoorden we iets over Auracast. Hiermee verbind je met meerdere setjes oordopjes met één bron. Je kunt dan bijvoorbeeld meerdere AirPods met één televisie verbinden en samen kijken zonder anderen overlast te bezorgen.

Daarnaast verwijdert Apple volgens de verwachtingen de befaamde ‘elektrische tandenborstel’-look van de AirPods Pro. Er komt dus een ontwerp zonder steeltjes, waarbij de AirPods Pro lijken op de Google Pixel Buds.



Ook nieuw: de AirPods Pro 2 krijgen naar alle waarschijnlijkheid ingebouwde bewegingssensoren, die je iPhone en Apple Watch ondersteunen in de gezondheidsscan. Verder verwachten we dat de AirPods Pro 2 worden aangekondigd met een energiezuinigere chip en een slimmer opbergdoosje.

Verwachtingen voor de nieuwe Apple Watch Series 8 Pro

Onze verwachtingen voor het Apple-event is dat Apple niet één of twee, maar drie (!) nieuwe Apple Watches aankondigt. Een daarvan is uiteraard de aankondiging van de nieuwe Apple Watch Series 8, de opvolger van de Apple Watch Series 7.

Deze krijgt naar verluidt een platter design, een groter schermratio en (voornamelijk) nieuwe gezondheidsfuncties. De Apple Watch Series 8 kan namelijk met een nieuwe sensor je lichaamstemperatuur meten. Daarmee vertelt deze smartwatch of je koorts hebt of helpt het vrouwen bij het bepalen van hun menstruatiecyclus.

Deze sensor gaan we ook vinden in de nieuwe Apple Watch Pro. Dit horloge brengt Apple op de markt voor de extreme sporter. Daarom krijgt deze dan ook een robuuster ontwerp van titanium en hij krijgt een langere batterijduur. Daarnaast is deze Apple Watch Series 8 Pro te kopen in grotere behuizing van 47 mm met een 1,99-inch scherm. Ook zijn er geruchten geweest over een satellietfunctie op deze smartwatches.

De derde smartwatch die Apple volgens onze verwachtingen op het Apple-event aankondigt is de Apple Watch SE 2022. We verwachten dat dit slimme horloge nu ook een ‘always-on-scherm’ krijgt. Hiermee kun je berichten of de tijd aflezen zonder het scherm te activeren. Eerdere modellen, die nu al uit zijn, hebben al zo’n display. Het grote voordeel van de nieuwe SE 2022 zit hem natuurljk in de prijs.

De afwezige op het Apple-event: Apple Reality-headset

Mogelijk is het ruimtethema van de keynote van het Apple-event ‘Far Out’ een hint naar de aankondiging van een uitzonderlijke space-bril en het bijbehorende besturingssysteem RealityOS. Apple heeft namelijk wilde plannen voor AR en VR. Deze keynote op 7 september komt echter te vroeg. Volgens Gurman brengt Apple de headset pas in 2023 uit, dus een aankondiging is onwaarschijnlijk.

De mixed reality-headset ziet eruit als een VR-bril. Dankzij meerdere camera’s ziet de gebruiker zijn omgeving op een twee 8K-schermen. De AR/VR-bril wordt Apple’s meest gecompliceerde product ooit. Laten we hopen op toch een kleine sneakpeak woensdag. Wij zijn enorm benieuwd namelijk!

