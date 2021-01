De betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo deelt in een uitgebreid rapport wat we in 2021 van Apple kunnen verwachten. Zo voorspelt de insider onder andere dat Apple dit jaar zijn eerste augmented reality-apparaat op de markt zet.

Verwachtingen Kuo 2021: onthulling augmented reality-apparaat

Kuo claimt dat Apple in 2021 een soort augmented reality-apparaat uitbrengt. Details zijn er nog niet, maar de insider verwacht dat de eerste generatie AR-brillen sterk afhankelijk is van de iPhone. De bekende Apple-analist heeft al vaker over de komst van een AR-bril van Apple gespeculeerd. Kuo meldde in eerdere berichtgeving al dat de bril vooral als scherm functioneert. De nodige techniek en ondersteuning zal van de iPhone komen.

Een AR-bril is niet het enige wat we van Apple in 2021 kunnen verwachten, de betrouwbare Apple-analist benoemd ook AirTags als belangrijke nieuwkomer. Al meer dan een jaar gaan de geruchten omtrent de AirTags de ronde. Meerdere keren suggereerden analisten en insiders de komst van het slimme tracker-apparaatje, maar nog altijd staat er geen definitieve aankondiging gepland.

Ming-Chi Kuo durft het aan om de komst van de bluetooth-tracker opnieuw aan te kondigen. De Apple-analist schrijft in zijn uitgebreide rapport dat de langverwachte item-tracker in 2021 wordt uitgebracht. Met de AirTags gaat Apple de concurrentie aan met andere producenten van item-trackers, zoals Tile. Gebruikers kunnen een AirTag bijvoorbeeld aan een rugzak of sleutelbos bevestigen en deze vervolgens terugvinden in de Zoek mijn-app op iPhone, iPad en Mac.

‘Apple zet overgang naar Sillicon en mini-led door’

Verder verwacht Kuo dat Apple de overgang naar Apple Sillicon in 2021 voortzet. Daarbij zegt de analist dat het bedrijf vanaf dit jaar overgaat naar mini-led-displays in de iPad Pro en Macs. Naar verwachting is de 12,9-inch iPad Pro de eerste die de overstap naar mini-led maakt.

Tot slot bevestigt Kuo ook dat er nieuwe AirPods in aantocht zijn. Zo blijft het gerucht omtrent de komst van AirPods Pro Lite of meerdere AirPods Pro 2-modellen in stand. Deze oordopjes krijgen vermoedelijk een ontwerp dat vergelijkbaar is met de huidige AirPods Pro.

