Wanneer liggen de iPhone 12, iPhone 12 mini en iPhone 12 Pro (Max) in de winkels? En op welke dag worden de smartphones aangekondigd? Hoewel veel nog onduidelijk is, zetten we op een rijtje wat we al wél weten.

Verwachte iPhone 12 release

Ook voor Apple is het een gek jaar en hoe het er nu naar uitziet, zal de release van de nieuwste iPhones iets anders in zijn werk gaan dan voorgaande jaren. We verwachten dat Apple zijn nieuwste toestellen ‘gewoon’ in september presenteert, maar het bedrijf heeft al aangegeven dat de release dit jaar wat later plaatsvindt.

Wanneer is het iPhone 12-event?

Laten we beginnen met de aankondiging van de nieuwe iPhones. Apple presenteert zijn smartphones altijd in september tijdens een groots evenement, waarna ze vaak vrij snel in de winkels liggen. Volgens een nieuw gerucht zou Apple kiezen voor een evenement op 10 september, net als vorig jaar. Dit lijkt echter niet aannemelijk, omdat Apple zijn events op dinsdagen organiseert en 10 september dit jaar op een donderdag valt.

Het evenement wordt vrijwel altijd gehouden op de tweede dinsdag of woensdag in september. Dit zou betekenen dat de iPhone 12-toestellen op 8 of 15 september het levenslicht zien. Het kan ook zijn dat Apple voor een presentatie later in september kiest, omdat het bedrijf al heeft bevestigd dat de iPhones later dan normaal in de winkels liggen.

Wanneer is de iPhone 12 verkrijgbaar?

Eind juli, tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers, maakte Apple bekend dat de iPhone 12 officieel is vertraagd. Het zou gaan om een vertraging van enkele weken, waardoor een release in september van de baan is. De iPhone 11 en iPhone 11 Pro lagen vorig jaar op 20 september in de winkels en als Apple daar een aantal weken van afwijkt, komt je uit op een release die op zijn vroegst halverwege oktober plaatsvindt.

Over een specifieke releasedatum is nog geen informatie gelekt. Door de vertraging van enkele weken is het echter de vraag of het Apple-event tevens een aantal weken opschuift, maar ook hier is nog weinig over bekend.

Gaan alle nieuwe iPhones tegelijk in de verkoop?

Het lijkt er niet op dat alle nieuwe iPhones – de iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max en iPhone 12 mini – tegelijk worden uitgebracht. Volgens geruchten brengt Apple de nieuwe telefoons in twee etappes uit: eerst de iPhone 12 en iPhone 12 Pro (allebei met een 6,1 inch-scherm) en daarna de grotere iPhone 12 Pro Max en nieuwe, compacte iPhone 12 mini.

Het is echter afwachten of Apple daadwerkelijk voor een release in twee rondes kiest. Het gerucht kwam van DigiTimes en deze website heeft een twijfelachtige status als het gaat om Apple-geruchten. Soms heeft de website het bij het juiste eind, maar soms zit de publicatie ook compleet mis.

Wel is het zo dat Apple zijn nieuwe iPhones als een eerder ‘verspreid’ heeft uitgebracht. In 2018 vond de release van de iPhone XS en XS Max gewoon in september plaats, terwijl de goedkopere iPhone XR een aantal weken later in de winkels lag. Het kan dus best zijn dat Apple hier opnieuw voor kiest.

