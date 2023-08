Zien: is dit de vervanger van het leren hoesje bij de iPhone 15?

Koop jij altijd een leren case voor je iPhone? Dan hebben we slecht nieuws, want Apple maakt voor de iPhone 15 geen leren hoesjes meer. Dit wordt de vervanger.

Apple stopt met leren hoesjes

Apple neemt bij de iPhone 15 niet alleen afscheid van de Lightning-aansluiting, ook het leren hoesje zien we bij de telefoon niet meer terug. Volgens geruchten is de iPhone 14 de laatste telefoon waar Apple de leren case voor produceert. Dat betekent dat er na tien jaar een einde komt aan de leren hoesjes, die voor het eerst bij de iPhone 5S verschenen in 2013.

Het is nog niet helemaal duidelijk waarom Apple stopt met de productie van leren cases, maar dat heeft vermoedelijk te maken met het milieu. Leren telefoonhoesjes zijn immers niet milieuvriendelijk en gaan minder lang mee dan cases van ander materiaal. De iPhone 15 krijgt in plaats van de leren case een compleet nieuw hoesje, dat van ander materiaal gemaakt is. Zo ziet dat eruit!

The updated schematics of the iPhone 15 simil leather cases show the same colors. I have no information yet on the material used but it also seems that they are presented as "Magsafe environmental protection cloth leather case"



This is what they might look like pic.twitter.com/7GdJisMfvg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 27, 2023

iPhone 15 krijgt nieuwe telefooncase

Het nieuwe telefoonhoesje voor de iPhone 15 is naar verluidt gemaakt van twee verschillende soorten materiaal. Deze worden bij de nieuwe case in elkaar geweven, waardoor het hoesje een stuk steviger is dan als er slechts één materiaal gebruikt wordt. Op de foto’s lijkt het erop dat het stoffen hoesjes worden, waardoor de cases veel milieuvriendelijker zijn dan de leren cases. Het is ook mogelijk dat de hoesjes voor de iPhone 15 van kunstleer worden gemaakt.

De geruchten over het nieuwe gevlochten hoesje sluiten aan bij eerdere verhalen over de oplaadkabels van de iPhone 15. De telefoon krijgt namelijk ook een compleet nieuwe kabel, door de introductie van de usb-c-aansluiting bij de iPhone 15. De kabel wordt gemaakt van steviger gevlochten materiaal, met dezelfde kleur als de iPhone. Eerder zagen we dit ook al bij de MacBook en de HomePod mini.

De gelekte foto’s lijken bovendien te bevestigen dat de iPhone 15 in verschillende nieuwe kleuren verschijnt. De iPhone komt dit jaar vermoedelijk in een nieuwe blauwe tint, dat terug te zien is bij de cases. Ook gaan er geruchten dat Apple weer een iPhone in een mintgroene kleur uitbrengt. Bekijk hier in welke kleuren de iPhones dit jaar verschijnen.

Nadeel: nieuw hoesje nodig voor de iPhone 15

Apple neemt bij de iPhone 15 dus helaas afscheid van het geliefde leren hoesje. Grote kans dat je een nieuwe case moet kopen bij de iPhone 15, want de telefoon krijgt er een nieuwe knop bij. De mute-button maakt plaats voor de actieknop, die werkt via Haptic Touch. Hierdoor passen oude telefoonhoesjes van de iPhone 14 vermoedelijk niet meer op de iPhone 15 Pro (Max).

Volgens geruchten zien we de hoesjes voor de iPhone 15 (Plus) op de foto. De iPhone 15 Pro (Max) verschijnt in andere kleuren, waardoor er dus ook andere cases worden geleverd bij de telefoon. Volgende maand presenteert Apple de nieuwe telefoons, dus dan weten we zeker in welke kleuren de iPhones verschijnen. Wil je alvast meer weten over de nieuwe iPhones? We hebben hier alle geruchten over de iPhone 15 en over de iPhone 15 Pro Max voor je onder elkaar gezet!

